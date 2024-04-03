Lima sendromu nedir, nedenleri nelerdir? Lima sendromu belirtileri ve tedavisi

Lima sendromu temelde rehin alan-rehin alınan arasında yaşanan bir durumdur. Rehin alan kişinin rehin alınan kişiye karşı gereğinden fazla düşünmesine ve ona duygusal olarak bağlanmasına neden olabilir. Stockholm sendromu ile lima sendromu karıştırılsa da aslında 2 sendrom da birbirinin tam tersidir. Her ikisi de rehine alma olaylarında ortaya çıkan psikolojik tepkiler olsa da birbirinden farklı yönleri vardır. Stockholm Sendromunda rehineler rehin alan kişiye karşı sempati ve bağlılık geliştirir. Lima sendromunda ise rehin alan kişi/ler rehinelere karşı sempati ve bağlılık gösterir.

Lima sendromu nedir?

Lima sendromu ne demek sorusuna şöyle bir cevap verebiliriz:

Bu sendrom bir rehine alma olayında rehin alan kişinin rehinelere karşı sempati ve bağlılık geliştirmesidir. Bu durum rehin alan kişinin rehineleri insan olarak görmeye başlaması ve onların güvenliğini ve refahını önemsemesi ile karakterizedir. Lima sendromu hikâyesi ise şu şekildedir:

Lima sendromu adını 1996 yılında Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleşen bir rehine alma olayından alır. Bu olayda ise şu yaşanır:

Tupac Amaru Devrimci Hareketi üyeleri, Japonya'nın Peru'daki büyükelçisini ve büyükelçilikte bulunan 72 kişiyi rehin alır. 4 ay süren rehine krizi boyunca rehin alanlar ve rehineler arasında bir bağ oluşmuştur. Rehin alanlar, rehinelere yiyecek ve su sağlamış ve hatta bazılarının tıbbi tedavisine yardımcı olmuştur. Krizin sonunda rehinelerin çoğu rehin alanlara karşı sempati duymuş ve onları affetmiştir.

Lima sendromu belirtileri nelerdir?

Lima sendromunun sonuçları rehin alma olayının özel koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda, Lima sendromu rehinelerin barışçıl bir şekilde serbest bırakılmasına yol açabilir. Diğer durumlarda ise rehin alan ve rehineler arasında bir çatışmaya neden olabilir. Lima sendromu belirtileri şu şekildedir:

Rehin alan kişinin rehinelere karşı sempati ve şefkat göstermesi

Rehin alan kişinin rehinelere yiyecek, su ve tıbbi yardım sağlaması

Rehin alan kişinin rehinelerle sohbet etmesi ve onların hikâyelerini dinlemesi

Rehin alan kişinin rehinelerin özgürlüğünü savunması

Lima sendromu tedavisi var mı?

Lima sendromu rehin alma olaylarında ortaya çıkan bir psikolojik tepkidir. Rehin alan kişi rehinelere karşı sempati ve bağlılık geliştirir, stockholm sendromunun tersi gibi işler. Bu durum rehin alan kişinin rehineleri insan olarak görmeye başlaması ve onların güvenliğini ve refahını önemsemesi ile kendisini gösterir.

Lima sendromunun tek bir tedavisi yoktur. Lima sendromunun tedavisi, rehinelerin ve rehin alan kişinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Ancak, rehinelerin ve rehin alan kişinin travmatik deneyimden sonra iyileşmelerine yardımcı olmak için çeşitli yöntemler kullanılabilir:

Psikoterapi

Destek grupları

İlaç tedavisi

Aile ve arkadaş desteği

Eğitim

Uzun vadeli bakım

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





