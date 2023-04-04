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  4. ‘Limon’ adını verdiği Tofaş’ıyla Türkiye’yi geziyor! Alman Franziska Niehus ismi söylemesi zor 5 ili sıraladı... Sosyal medyada gündem yarattı

‘Limon’ adını verdiği Tofaş’ıyla Türkiye’yi geziyor! Alman Franziska Niehus ismi söylemesi zor 5 ili sıraladı... Sosyal medyada gündem yarattı

04.04.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Limon’ adını verdiği Tofaş marka arabasıyla Türkiye’yi gezen Alman Franziska Niehus, TikTok’tan yaptığı son paylaşımıyla yeniden gündem olmayı başardı. Türkiye’nin 81 ilini gezen Niehus, Türkiye’de ismi söylemesi zor 5 ili sıraladı. Sosyal medya kullanıcıları Niehus’un gönderisine yoğun ilgi gösterdi.

Limon adındaki sar renkli Tofaş marka arabasıyla Türkiye’yi gezen Alman asıllı gezgin Franziska Niehus, seyahat günlüklerini ‘TravelComic’ ismindeki hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Türkiye seyahatinde yaşadığı ilginç anları takipçilerine gösteren Niehus son olarak ise TikTok’ta ismi söylenmesi en zor 5 ili sıraladığı videosuyla gündeme geldi.

TEK TEK SIRALADI

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“Türkiye’de telaffuzu en zor iller” notuyla yaptığı paylaşımda Niehus, söylemesi en zor olan illeri sıraladı. Niehus’un sıralamasındaki ilk beşte, “Kırklareli, Ağrı, Siirt, Iğdır ve Diyarbakır” yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları Niehus’un gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Niehus’un telaffuz etmekte zorlandığı illeri sıraladığı liste kullanıcıları adeta ikiye böldü.

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Tofaş Türkiye alman

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