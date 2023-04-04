‘Limon’ adını verdiği Tofaş’ıyla Türkiye’yi geziyor! Alman Franziska Niehus ismi söylemesi zor 5 ili sıraladı... Sosyal medyada gündem yarattı

Limon adındaki sar renkli Tofaş marka arabasıyla Türkiye’yi gezen Alman asıllı gezgin Franziska Niehus, seyahat günlüklerini ‘TravelComic’ ismindeki hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Türkiye seyahatinde yaşadığı ilginç anları takipçilerine gösteren Niehus son olarak ise TikTok’ta ismi söylenmesi en zor 5 ili sıraladığı videosuyla gündeme geldi.

TEK TEK SIRALADI

“Türkiye’de telaffuzu en zor iller” notuyla yaptığı paylaşımda Niehus, söylemesi en zor olan illeri sıraladı. Niehus’un sıralamasındaki ilk beşte, “Kırklareli, Ağrı, Siirt, Iğdır ve Diyarbakır” yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları Niehus’un gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Niehus’un telaffuz etmekte zorlandığı illeri sıraladığı liste kullanıcıları adeta ikiye böldü.