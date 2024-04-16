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    4. Limonun bilinmeyen kullanım alanları! Bu 5 faydasını duyan şaşırıyor

    Limonun bilinmeyen kullanım alanları! Bu 5 faydasını duyan şaşırıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.04.2024 10:59
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    Limon, mutfakta sıkça kullanılan bir malzeme olarak bilinir. Birçok kişi limonun başka kullanım alanlarından haberdar değil. Limon, temizlikte oldukça etkili bir malzeme olarak kullanılabilir. Özellikle limon suyu, doğal bir temizleyici ve dezenfektandır. Evde yüzeyleri temizlerken veya banyo malzemelerini parlatırken limon suyu kullanmak, kimyasal içeren temizlik ürünlerinden kaçınmanın doğal bir yoludur. Ayrıca, limon suyu, kötü kokuları gidermek için de kullanılır.

    Limonun bilinmeyen kullanım alanları! Bu 5 faydasını duyan şaşırıyor

    Limonun sağlık açısından da pek çok faydası vardır. Limon, C vitamini bakımından zengindir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, limon suyu içmek sindirimi iyileştirebilir ve metabolizmayı hızlandırabilir. Sabahları bir bardak limonlu su içmek, vücudu güne hazırlamanın harika bir yoludur. Limonun içerdiği antioksidanlar, cilt sağlığını destekleyebilir ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir. Bu nedenle, limonun sağlık açısından da oldukça önemli bir rolü olduğu unutulmamalıdır. Öte yandan limonun bilinmeyen 5 kullanım alanı bulunmaktadır. İşte detaylar...

    1) DOĞAL DEDORANT

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    Limonu ikiye bölün ve koltuk altlarınıza sürün. İçindeki sitrik asit bakterileri öldürür ve ter kokusunu yok eder

    2) AĞIZ KOKUSU GİDERİCİ

    Ağız kokusu3

    Yarım bardak suya yarım limon sıkın ve ağzınızı çalkalayın. Ağzınızda 5-6 saniye tuttuktan sonra yutabilirsiniz. Mikropları yok eder ve ağız kokusunu giderir

    3) DİŞ BEYAZLATICI

    diş temizliği

    Karbonat ve limon suyunu karıştırın ve kulak temizleyicisi ile tek tek dişlerinize sürün. Bir dakikadan fazla tutmayın ve hemen dişlerinizi fırçalayın. Dişlerinizin beyazladığını göreceksiniz

    4) DİRSEKLERİ YUMUŞATIR

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    Dirseklerinizde sertlik ve renk koyuluğu varsa limon sürerek yumuşatabilir ve rengin açabilirsiniz.

    5) BEYAZLATICI

    beyaz kirli çamaşır

    Beyaz çamaşırların rengini açmak isterseniz makinesinin yumuşatıcı bölümüne yarım limon suyu koyun. Çamaşırlar bembeyaz olacaktır.

    Vitrin


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    limon mon
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