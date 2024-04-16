Limonun bilinmeyen kullanım alanları! Bu 5 faydasını duyan şaşırıyor

Limonun sağlık açısından da pek çok faydası vardır. Limon, C vitamini bakımından zengindir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, limon suyu içmek sindirimi iyileştirebilir ve metabolizmayı hızlandırabilir. Sabahları bir bardak limonlu su içmek, vücudu güne hazırlamanın harika bir yoludur. Limonun içerdiği antioksidanlar, cilt sağlığını destekleyebilir ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir. Bu nedenle, limonun sağlık açısından da oldukça önemli bir rolü olduğu unutulmamalıdır. Öte yandan limonun bilinmeyen 5 kullanım alanı bulunmaktadır. İşte detaylar...

1) DOĞAL DEDORANT

Limonu ikiye bölün ve koltuk altlarınıza sürün. İçindeki sitrik asit bakterileri öldürür ve ter kokusunu yok eder

2) AĞIZ KOKUSU GİDERİCİ

Yarım bardak suya yarım limon sıkın ve ağzınızı çalkalayın. Ağzınızda 5-6 saniye tuttuktan sonra yutabilirsiniz. Mikropları yok eder ve ağız kokusunu giderir

3) DİŞ BEYAZLATICI

Karbonat ve limon suyunu karıştırın ve kulak temizleyicisi ile tek tek dişlerinize sürün. Bir dakikadan fazla tutmayın ve hemen dişlerinizi fırçalayın. Dişlerinizin beyazladığını göreceksiniz

4) DİRSEKLERİ YUMUŞATIR

Dirseklerinizde sertlik ve renk koyuluğu varsa limon sürerek yumuşatabilir ve rengin açabilirsiniz.

5) BEYAZLATICI

Beyaz çamaşırların rengini açmak isterseniz makinesinin yumuşatıcı bölümüne yarım limon suyu koyun. Çamaşırlar bembeyaz olacaktır.







