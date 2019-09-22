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Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

Antalya’da Likya dönemine ait Limyra Antik Kenti, 2019 yılı kazı sezonunu tamamladı.

Antalya’da Likya dönemine ait Limyra Antik Kenti, 2019 yılı kazı sezonunu tamamladı. Kazı Başkanı Dr. Martin Seyer, "Kazılar 50’nci yılını tamamladı ve gelecek sezon kaldığı yerden devam edecek" dedi.
Finike ilçesi Saklısu Mahallesi sınırlarında yer alan Likya dönemine ait Limyra Antik Kenti, 2019 yılı kazı sezonunu yapılan bir kokteyl ile tamamladı. Kokteyle, Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Tegmen Alper Yalçın, Kazı Başkanı Dr. Martin Seyer, Kazı Başkan Vekili Prof. Dr. Zeynep Kuban ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Kazı Başkanı Dr. Martin Seyer davetlilere yapılan kazılar hakkında bilgiler verdi. Seyer, yaptığı konuşmada, "1969 yılında Antik kentin 1. Kazı Başkanı Prof. Dr. Jürgen Borchhardt’ın başlattığı kazılar 50’nci yılını tamamladı ve gelecek sezon kaldığı yerden devam edecek. Kokteylimizde, 50 yıl boyunca kazılarda çalışan işçi arkadaşlarımız ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Yapılan kazılarda yöre halkının da desteği ve uyumu için teşekkür ederiz" dedi.
Davette Dr. Martin Seyer ve Prof. Dr. Zeynep Kuban gelen misafirleri antik kentte açıklamalar eşliğinde gezdirdikten sonra verilen kokteyl sırasında 50 yıl boyunca yapılan çalışmaları anlatan ve aynı zamanda değişen Finike ve çevresini belgeleyen fotoğraf gösterimi yapıldı.

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı

Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı
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