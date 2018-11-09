Lingual teknik (içten tel tekniği) ile invisalign tedavilerinin 5 farkı

1-RAHATLIK: Lingual teknikte teller dişlerin dile bakan kısımlarından uygulanır. Bu durumda dilin içten tellere adapte olması iki haftalık bir süre gerekir Invisalign şeffaf plak sisteminde ise kuvvet noktaları küçük kompozit eklentiler şeklinde dudak tarafındadır. Bu durumda dilin herhangi bir şekilde adaptasyonu gerekmez ve konuşma esnasında ki fonasyonda lingual teknik ile karşılaştırılınca daha az etkilenir. Lingual teknikte yediğiniz gıdaların sert olmamasına da daha çok dikkat edilmelidir. Invisalign sisteminde ise yemekler esnasında plaklar çıkarıldığından daha rahat yemek yemek mümkündür. 2-GÖRÜNMEZLİK: İçten tel tedavilerinde teller tamamıyla dişlerin dile bakan taraflarında yer aldığından tedavi olduğunuzun dışarıdan anlaşılması mümkün değildir. Invisalign tedavisinde de braketlerin yerini çok küçük kompozit eklentiler almakta, tellerin görevini ise şeffaf plaklar yapmaktadır. İçten tel tedavisinde tedavi gördüğünüzün anlaşılması imkansızken, Invisalign tedavisinde ise ancak çok yakın mesafelerden plak kullandığınız görülebilir.

3-TEDAVİ SÜRESİ: Lingual teknikte kuvvetler dişlerin dile bakan taraflarından uygulanmakta ve dolayısıyla kuvvet iletiminin etkisi de Invisalign tedavilerine göre daha yavaş olmaktadır. Invisalign tedavilerinde plakların 14 günde bir hatta bazı hızlandırıcı metotlarla haftada bir değiştiriliyor olması tedavi süresini görece kısaltmaktadır. Her iki teknik tedavi süreleri açısından karşılaştırılırsa lingual teknikte diş hareketlerinin daha yavaş gerçekleştirdiği söylenebilir. 4-TEDAVİ ESNASINDAKİ KONTROLLER: Invisalign tedavilerinde şehir dışından yani uzak mesafelerden de tedavi görme imkanı mevcuttur .Doktorunuzun belirleyeceği sisteme göre kontrol seanslarının üç ayda bir dahi yapılabilir. Bu süreçte plak değişimleri hasta tarafından da gerçekleştirildiğinden ortodontik tedavide herhangi bir aksama da olmaz. Lingual teknikte ise kontrol seanslarının aylık ya da en fazla iki ayda bir gerçekleştirilmesi gerekir. İçten tellerinizde herhangi bir kopma ya da kırılma yaşanması durumunda da seansın daha erkene alınması gerekebilir.