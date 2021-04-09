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LinkedIn'den 'veri ihlali' açıklaması!

09.04.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 500 milyon LinkedIn kullanıcısının kişisel verilerinin, popüler bir siber korsanlık forumunda satıldığı iddia edilmişti. Microsoft'a bağlı profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn konuya yönelik önemli bir açıklama yaptı.

LinkedIn'den 'veri ihlali' açıklaması!

Son zamanlarda veri hırsızlığına yönelik çok sayıda haber duyuyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda 533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin ve telefon numaralarının çalındığı ortaya çıkmıştı. Güvenlik araştırmacılarının verisine göre, 533 milyon kişinin kişisel bilgilerinden yaklaşık 20 milyonu Türkiye'deki kullanıcılara ait. Teknoloji gündemi Facebook veri sızıntısı ile çalkalanıyorken, bu kez bir siber güvenlik haber sitesi başka bir veri sızıntısı iddiası ile gündeme geldi. CyberNews adındaki site, yaklaşık 500 milyon LinkedIn kullanıcısının kişisel verilerinin çalındığını öne sürdü. LinkedIn iddialara hemen yanıt vermese de dün önemli bir açıklamada bulundu.

LİNKEDIN'DEN VERİ HIRSIZLIĞI AÇIKLAMASI

LinkedIn, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, satış için yayınlanmış olduğu iddia edilen bir dizi LinkedIn verilerini araştırdıklarını ve bunun aslında bir dizi web sitesinden ve şirketten gelen verilerin bir toplamı olduğunu belirlediklerini açıkladı. Site, kullanıcıların tam isimlerinin, e-posta adreslerinin, telefon numaralarının, cinsiyet bilgilerinin ve daha birçok bilginin satışa çıkartılan veriler arasında yer aldığını söylerken, LinkedIn bunun bir veri ihlali olmadığını ve LinkedIn'deki hiçbir özel üye hesabının verisinin inceledikleri veriler arasında yer almadığını belirtti.

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Haber kaynağı, bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak için bir miktar para ödediğini ve kullanıcı bilgilerini satın aldığını söylemişti. Kaynak, yapılan eşleştirmelerin doğru sonuç verdiği de ifade etmişti. Öte yandan satıcının, veriler için dört rakamlı bir ödeme istediği iddia ediliyor. LinkedIn'den önümüzdeki günlerde yeni bir açıklama gelmesi muhtemel.

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