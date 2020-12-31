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Liplift (dudak kaldırma) nedir? Kimler yaptırabilir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 16:08 | Son Güncelleme:
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Liplift (dudak kaldırma) nedir? Kimler yaptırabilir?

Son yıllarda daha dolgun görünen dudaklar ilgi odağıdır. Lip Lift ( Dudak Kaldırma) işlemi ile daha dolgun ve güzel dudaklara sahip olabilirsiniz? Peki Liplift Nedir? Kimler için uygundur? Aklınıza takılan tüm soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Herkesin hayali dolgun ve daha güzel görünen dudaklara sahip olmaktır. Dudaklar aslında konuşurken, gülümserken, birşeyler yer-içerken, mimikler ile iletişim kurarken sürekli ilgi odağı halindedir. Kısa süreli ve çabuk etki gösteren, aynı zamanda kalıcı bir cerrahi işlem olan Lip Lift (Dudak Kaldırma) işlemi ile hayal ettiğiniz görüntüye ulaşmak mümkündür.

Lip Lift (Dudak Kaldırma) İşlemi Neden Yapılır?

Öncelikle açıklık getirilmesi gereken konu bu işlemin ne olduğudur. Lip Lifting işlemi son yıllarda çok sayıda kişi tarafından tercih edilen bir dudak kaldırma estetiğidir. Üst dudak ve burnun alt tarafı arasındaki mesafeden memnun olmayan kişiler bu mesafeyi kısaltmak için uygulamayı tercih eder. Üst dudağın kırmızı olan kısmı az göründüğünde üst dudak ve burun arası bölgede bir açıklık göze çarpar. Bu görüntü bazı kadınlarda estetik olmayan, memnuniyet dışı bir durum haline gelir. Çoğu zaman ruju taşırarak, dudak kalemi kullanarak kısa süreli düzeltmeler yapılabilse de bu yöntemler kalıcı olmadıkları için kesin bir çözüm sunmamaktadır. Üst dudakla burun alt kısmı arasındaki mesafe bazen doğuştan gelen sebeplerle uzun olsa da, yaşlanmanın da getirdiği bir açılma söz konusudur. Yaşlanma etkilerinden dolayı oluşan cilt sarkmaları ve kırışıklıkların önüne geçmek için de dudaklara güzel dokunuşlar yapmak gerekir. Lip Lift (dudak kaldırma) işlemi ile bu mesafe kısaltılarak ideal görüntüye ulaşılır.

Üst Dudak ve Burun Tabanı Arasındaki Mesafe Ne Kadar Olmalıdır?

Her yüzün genişliği,dolgun veya ince görüntüsü gibi nedenlerle ideal uzunluk değişkenlik gösterse de genel olarak üst dudak ve burun tabanı arası genişlik kadınlarda 1-1.2 cm arasındadır. Erkeklerde bu mesafe kadınlara oranla daha uzundur. Erkekler için de ideal mesafe 1-1.5 arası olarak değerlendirilir. Ancak doktorunuzun bu mesafeyi yüz hatlarınıza uygun olacak şekilde belirlemesi gerekir. Uygulama sonrası, gülümseme esnasında dudak üstünde oluşan hafif belirgin çizginin kaybedilmediği, doğal bir görüntü oluşmalıdır. Lip Lift işlemi dudak üstü kısaltması yapılarak dudağı kaldırma, dudak köşelerini de kaldırarak dudağa yeniden şekil vermek olarak tanımlanabilir.

Lip Lift (Dudak Kaldırma) İşlemi Nasıl Uygulanır?

Bu cerrahi işlem 45 dakika ila 1 saat arasında bir sürede gerçekleştirilen bir ameliyatı kapsar. Sağlıklı kişilerde lokal anestezi kullanılarak uyuşturma işlemi yapılır. Bir diğer yöntem de sedasyon yöntemidir. Yani hafif bir sakinleştirici verilerek, hasta bayıltılmadan, acısız bir şekilde yapılır. Lip Lift ameliyatı yapılırken uzman estetisyen hekim tarafından ideal görüntü çizilir. Burun alt çizgisi üzerine küçük bir kesi atılır ve bu kesiden girilip fazla deri alınır. Dudağın şeklini korumak için kesi katlar halinde dikilir. Burun altına gelen dikişler en az görünürlükte olmalıdır. Kısa süren bir iyileşme sürecinden sonra dikişler belirginliğini yitirir. Ameliyat sonrası üst dudaklarda bulunan iki tepe noktası yeniden şekillenir ve daha dolgun bir görüntü elde edilir.

Lip Lift Sonrası İyileşme Süreci

Lip Lift yaptıranlar ameliyat sonrası hemen ayağa kalkabilir ve aynı gün içerisinde taburcu olabilirler. İyileşme süreci 5 ila 7 gün arasındadır. Kısa sürede iyileşen dudaklarınızda işlem sonrası birkaç gün şişlik ve gerginlik hissedebilirsiniz. Bu süreçte üst dudağınıza buz masajı şeklinde soğuk kompres yapmak rahatlatır. İlk 3 gün içerisinde oluşacak şişlikler normaldir. Dikişler 1 hafta sonra alınır. Dikişlerin sebep olduğu yara izi kısa sürede iyileşir. Bölgede bir ay kadar kızarıklık oluşabilir. Lip Lift iyileşme süreci boyunca yumuşak gıdalarla beslenmek, bu bölgeyi gerdirecek yüz hareketleri ve mimiklerden uzak durmak daha iyi sonuçlar almak için önemlidir

Lip Lift (Dudak Kaldırma) Ameliyatı Kimler İçin Uygundur?

Dudaklarının ince görüntüsünden memnun olmayan kişiler, daha dolgun dudaklar isteyen, yaşlanmanın getirdiği sarkmalardan şikayet edenler işlemi yaptırabilirler. Ayrıca üst dudak ve burun alt çizgisi arasındaki mesafenin 1-1.5 cm den fazla olan kişiler Lip Lift yaptırabilir. Bu mesafenin ideal veya daha kısa olduğu kişiler için bu işlem uygun olmayabilir. 18 yaş üstü olan kadın- erkek herkes yüzünde altın oran yakalamak için Sağlık Bakanlığı’ndan onay almış estetik merkezlerine ve uzman estetisyen hekimlere başvurabilir.

Liplift Sonrası Neler Değişir?

  • Üst dudak ideal kalınlığa ulaşır.
  • Dudak üstü kırışıklıklar giderilir.
  • Yaşlanmanın etkisi olan dudak sarkmaları engellenir.
  • Doğal ve dolgun dudak görüntüsü elde edilir.
  • Üst dişlerin görünürlüğü artar.
  • Dudaklardaki mutsuz ifade yok olur.
  • Dudak kenarları ve üstü melek kanadı gibi güzel bir şekle dönüşür.
  • Daha simetrik bir gülüş, genç bir görünüm sağlanır.

Lip Lift Ve Doldu İşlemi Arasındaki Farklar

  • Dolgu işleminde çeşitli dolgu maddeleri enjekte edilirken, Lip Lift işleminde sadece fazla doku alınarak bıyık bölgesindeki dikey mesafe kısaltılır.
  • Dolgu uygulamaları 7-8 ayda bir yenilenirken, Lip Lift uygulaması kalıcı bir işlemdir. Tekrarlanması gerekmez.
  • Dolgu uygulamalarına istinaden daha orantılı ve doğal bir görünüm Lip Lift ile sağlanabilir.

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