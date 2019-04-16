''Liposuction ameliyatı ile kilolarımdan kurtulurum'' diye düşünmeyin! Bedeli ağır olabilir

Siz de lütfen çok sık yapılan bir yanlışa düşerek, “Liposuction ameliyatı ile kilolarımdan kurtulurum” diye bir beklenti içine girmeyin. Bunun bedeli ağır olabilir...
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Sönmez, fazla kilosu olanların liposuction ameliyatı düşünmeleri konusu hakkında bazı uyarılarda bulundu. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Sönmez, özellikle akıllarda yer edinen “Liposuction ile neden tüm fazla yağlardan birden kurtulmayayım?” düşüncesine de açıklık getirdi.
Eskiden, liposuction ameliyatı ideal kiloda veya ideal kilosuna yakın kişilerde diyetle düzelmeyen vücut bölgelerine uygulanabilecek bir yöntem olarak öğretilmişti. Bunlar neler olabilir; diyet yaptınız, kilo verdiniz ama karın bölgenizdeki fazlalık tam olarak geçmedi ya da basenleriniz sizi rahatsız ediyor.
HASTALAR DOĞRU YÖNLENDİRİLMELİ
İşte bu durumda plastik cerrahınıza gözükmenizde fayda olabilirdi. Sonra “Madem liposuction ile fazla yağlardan kurtulabiliyorum neden vücudumdaki tüm fazla yağlardan birden kurtulmayayım ki” gibi bir süreç gelişti.
Bu da tepeden tırnağa kol, sırt, bel, karın, bacak her tarafa liposuction yaptırmak şeklinde ortaya çıktı. İşin acı tarafı bu ameliyatları yapmaya gönüllü doktorlar da bulundu. Bir seferde 10,15 20 litreye varan yağ alma işlemleri yapılır oldu. Bu yöntem sınırların ötesinde riskler taşıyor. Bu amaçla gelen hastalara neden bu ameliyatı olmamaları gerektiği anlatılmalı.
FAZLA KİLO İÇİN EN İDEALİ YÖNTEM DİYET VE SPOR
Eğer fazla kilonuz varsa en sağlıklı yol diyet ve sporla zayıflamanızdır. Bazı kişilerde çok daha fazla bir kilo problemi olabilir. Bu durumda da genel cerrahi uzmanlarının giderek daha sıklıkla gerçekleştirdiği zayıflama cerrahisi ameliyatları vardır. Eğer zayıflamak için ameliyat olmanız gerekiyorsa sizin olmanız gereken ameliyat türü bu tür bir ameliyattır.
ZAYIFLATMAK CERRAHIN İŞİ DEĞİLDİR!
Zayıflama ameliyatından sonra vücudunuz belli bir süre içinde kilo verecektir. Kilo verme süreciniz sonuna geldiğinde vücudunuzda istemediğiniz deformasyonlar ortaya çıkmış olabilir. Plastik cerrahlar bu noktada devreye girer. Yani aslında sizi zayıflatmak cerrahın işi değildir.
Siz zayıfladıktan sonra ortaya çıkan deformasyonlarla ilgilenmek bizim işimizdir. Şunu da belirtmem gerekir ki zayıflama ameliyatlarıyla aylar içinde yavaş bir kilo vermek ile liposuction ile birden bire 20 litre yağ kaybına uğramak arasında metabolik açıdan çok büyük fark vardır.
VÜCUT ANİ DEĞİŞİKLİKLERİ SEVMEZ
Vücut ani değişiklikleri sevmez Bir de hastalar tarafından yanlış anlaşılan bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Vücudunuzdan 10 litre yağ alındığında 10 kilo birden zayıflamış olmuyorsunuz. Liposuction ameliyatı gereğince yağ dokusunu alabilmek için önceden dokusu özel bir serum ile sulandırmak gerekir.
Sonra bu su ile birlikte yağ dokusu emilir. Yani o 10 litrenin içerisinde bizim ameliyata başlarken vermiş olduğumuz sıvı da vardır. Net olarak alınan yağ belki 2-3 litredir ve bu 2-3 litre yağ da hala sizi 2-3 kilo zayıflatmaz. Çünkü yağ dokusunun özgül ağırlığı sudan daha hafiftir. Bu da sizin gerçekte 2-3 kilodan daha az tartıda hafifleyeceğiniz anlamına gelir.
DOĞRU HASTAYA DOĞRU UYGULAMA EN İYİSİDİR
O zaman “Liposuction ameliyatını hiç düşünmeyelim biz” dediğinizi duyuyorum. Hayır, düşünün. Eğer ideal kilonuzda veya ideal kilonuza yakınsanız. Tüm çabalarınıza rağmen belli bölgelerde yağlanmanız geçmiyorsa. Sadece bu bölgelere yönelik olacağınız bir ameliyat sizi memnun edecektir. Doğru hastaya doğru uygulama her zaman sizin için en iyisidir.
Dr. Ahmet Sönmez
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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