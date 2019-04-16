''Liposuction ameliyatı ile kilolarımdan kurtulurum'' diye düşünmeyin! Bedeli ağır olabilir

Siz de lütfen çok sık yapılan bir yanlışa düşerek, “Liposuction ameliyatı ile kilolarımdan kurtulurum” diye bir beklenti içine girmeyin. Bunun bedeli ağır olabilir...

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Sönmez, fazla kilosu olanların liposuction ameliyatı düşünmeleri konusu hakkında bazı uyarılarda bulundu. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Sönmez, özellikle akıllarda yer edinen “Liposuction ile neden tüm fazla yağlardan birden kurtulmayayım?” düşüncesine de açıklık getirdi.

Eskiden, liposuction ameliyatı ideal kiloda veya ideal kilosuna yakın kişilerde diyetle düzelmeyen vücut bölgelerine uygulanabilecek bir yöntem olarak öğretilmişti. Bunlar neler olabilir; diyet yaptınız, kilo verdiniz ama karın bölgenizdeki fazlalık tam olarak geçmedi ya da basenleriniz sizi rahatsız ediyor.

HASTALAR DOĞRU YÖNLENDİRİLMELİ

İşte bu durumda plastik cerrahınıza gözükmenizde fayda olabilirdi. Sonra “Madem liposuction ile fazla yağlardan kurtulabiliyorum neden vücudumdaki tüm fazla yağlardan birden kurtulmayayım ki” gibi bir süreç gelişti.