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  4. Lisedeki akran zorbalığı dehşete düşürdü! Kocaeli Valiliği açıklama yaptı

Lisedeki akran zorbalığı dehşete düşürdü! Kocaeli Valiliği açıklama yaptı

16.04.2023 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 17 yaşındaki genç sınıftaki diğer arkadaşları tarafından zorbalığa uğramıştı. Cep telefonuna gelen devamsızlık mesajıyla oğlunun başına gelenleri öğrenen annesi ise savcılığa suç duyurunda bulunmuştu. Zorbalık anlarının saniye saniye kameralarda göründüğü o anlara ilişkin ise Kocaeli Valiliği açıklama yaptı.

Lisedeki akran zorbalığı dehşete düşürdü! Kocaeli Valiliği açıklama yaptı

Kocaeli'deki olay, geçtiğimiz aylarda Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G., bazı öğrenciler tarafından çeşitli zamanlarda hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kalmıştı. Bu olaylar sebebiyle içine kapanan ve ailesine yaşadığı durumu anlatmayan genç, son zamanlarda okula da gitmemeye başladı.

51 GÜN DEVAMSIZLIĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Oğlunun okula gittiğini zanneden anne S.U. (41) ise 12 Nisan'da telefonuna gelen devamsızlık mesajı sonrasında gerçeği öğrenmişti ve oğlunun 51 gün devamsızlığı olduğu ortaya çıkmıştı. Okulda yaşananları annesine söylemek istemeyen G., daha sonra ailesinin ısrarlarına dayanamayarak uğradığı zorbalığı anlatmış ve oğlunun şiddette uğradığı görüntüleri izleyen anne savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

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VALİLİKTEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliğinden de açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, “Başiskele ilçemizde bulunan bir lisede teneffüs anında yaşandığı anlaşılan ve akranları tarafından bir öğrencimize yönelik yaşanan şiddet olayı ile ilgili haber alınır alınmaz okul idaresi tarafından gerekli incelemeye başlanmıştır. Konunun önemine binaen Valiliğimizce de müfettiş görevlendirilerek meydana gelen olayla ilgili ihmali olan ya da olduğu değerlendirilen okul yöneticileri de dahil olmak üzere inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. ‘Her türlü şiddete karşı sıfır tolerans’ anlayışıyla başlatılan soruşturma süreci hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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