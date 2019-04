Liseli gençler ‘buluş’la buluştu

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bünyesinde eğitim veren ODTÜ Lisesi, bu yıl 4. kez düzenlenecek olan ODTÜ Lisesi Ulusal Forumunu (OLUF19) düzenledi.

İlkinin 2003 yılında düzenlendiği OLUF her yıl önemli konuklara ev sahipliği yapıyor. ODTÜ Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen organizasyonda birbirinden farklı birçok komite düzenleniyor. Dış ilişkiler, insan hakları, ekonomi, teknoloji, çevre, enerji, işçi güvenliği, kadın hakları, eğitim ve çevre olarak toplamda on komite yer alıyor.

Grup Ofis Marka Patent’in sponsor olduğu teknoloji komitesi kapsamında ise genç beyinler teknoloji, buluş ve patent konularında bilgilendirildi ve geleceğin buluşçularına ışık tutuldu.

Bilgilendirme sonrasında Grup Ofis Marka Patent Genel Müdürü Cenk Sevinç yaptığı konuşmada; sınai mülkiyet ve teknoloji geleceğe yön verecek, genç yaştaki arkadaşlarımızın bu konudaki ilgisi ve merakı bizleri çok mutlu etti. Erken yaşta vardıkları farkındalık ile güzel işlere imza atacakları şüphesiz, her zaman yanlarındayız, dedi.

Toplamda üç gün süren etkinlikte Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen öğrenciler yaşadığımız çağın sorunlarına çözüm arayıp, yeni projeler geliştirdiler.