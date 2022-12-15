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Liseli kız 'Seni MİT'e alacağız' vaadiyle kandırılmış, istismar edilmişti! Okul müdürlerine tutuklama talebi

15.12.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki bir lisede öğrenci G.A. okul müdürü tarafından 'Seni MİT'e alacağız diye kandırılıp A.M. ile tanışıtırıldı. G.A., günlerce A.M.'nin istismarına maruz kaldı ve genç kıza okul müdürü H.A.'nın odasında dini nikah kıyıldı. Liseli kıza istismarda okul müdürlerine tutuklama talebi istendi. Ailenin avukatı, ''Soruşturma devam ediyor. Biz açığa alınan okulun müdürleri ve dosyada adı geçen şüpheliler yönünden de tutuklanma kararı verilmesini talep ettik'' ifadelerini kullandı.

Liseli kız 'Seni MİT'e alacağız' vaadiyle kandırılmış, istismar edilmişti! Okul müdürlerine tutuklama talebi

Konya'daki bir lisenin müdürü H.A., kasım ayı başında son sınıf öğrencisi olan G.A. adlı kızı, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırarak evli ve 3 çocuk babası A.M. ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası A.M., gözaltına alınıp 25 Kasım günü 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

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OKUL MÜDÜRLERİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, dosyada adı geçen diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı’na talepte bulunduklarını söyledi. G.A.'nın kendi okul müdürü H.A. ile odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahı kıyılan başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin de tutuklanması gerektiğini belirten Güleç, “Söz konusu olayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Dosyada gizlilik kararı da halen sürüyor. Biz açığa alınan okulun müdürleri ve dosyada adı geçen şüpheliler yönünden de tutuklanma kararı verilmesini talep ettik. Olaydaki suçluların en ağır cezayı alması için yoğun bir mesai vermekteyiz” dedi.

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OKULA YENİ MÜDÜR ATANDI

Bu arada, açığa alınan okul müdürlerinden H.A.’nın yerine yeni bir müdür atandığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin idari soruşturma kapsamında H.A. ile A.S.K. hakkında araştırmalarını sürdürdükleri belirtildi.

(DHA)


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