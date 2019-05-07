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Lisenin koridoru sanat sokağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrencileri seçmeli görsel sanatlar dersi kapsamında okulun koridorunu ünlü ressamların eserlerinden seçtikleri birbirinden özel resimlerle boyadı.Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi 10, 11.

Lisenin koridoru sanat sokağı oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrencileri seçmeli görsel sanatlar dersi kapsamında okulun koridorunu ünlü ressamların eserlerinden seçtikleri birbirinden özel resimlerle boyadı.
Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi 10, 11. ve 12. sınıf öğrencileri, okulunun Görsel Sanatlar dersi öğretmenleri Ayten İnaloğlu ve Nuran İnaloğlu öncülüğünde okulun resim ve görsel sanatlar sınıfı koridoru duvarlarına çizdikleri resimleri özel hazırlanmış boyalarla renklendirdi. Sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerini keşfedip geliştirmek amacıyla okullarının koridorunu boyadıklarını belirten Çaycuma’nın 46 senelik öğretmeni olan Ayten İnaloğlu, "Nuran ile biz, sanat sokağı oluşturmak için kendi öğrencilerimizden eli yatkın olanları seçtik ekip kurduk. Sonra resimleri tespit ettik. Duvarımıza hep beraber çizdik. Sokağı oluşturmaya şubat ayında başladık. Burayı bir sanat sokağı yapacağız. Böylelikle enerjilerini burada atmaları sağlıyoruz. Çocuklarımız gerçekten gönüllü olarak tüm boş derslerinde, öğle aralarında, teneffüslerde hatta okul çıkışlarında bile yapmak istiyorlar. Cumartesi günü bile gelip zevkle yaptılar. Sonuç göründüğü gibi çok güzel oldu. İki taraf yaptık bir tarafı dünya ressamlarından diğer tarafı ise Türk ressamlarından oluştu. Hazirana doğru bitireceğiz ve açılışını yapacağız" dedi.

Lisenin koridoru sanat sokağı oldu

Lisenin koridoru sanat sokağı oldu

Lisenin koridoru sanat sokağı oldu

Lisenin koridoru sanat sokağı oldu

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