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Lisinia'ya 'Tayvan Bahçesi' kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda, Tayvan orkidesi, kuru lavantalar ve ağaç dallarının sergilendiği 'Tayvan Bahçesi' açıldı.

Lisinia'ya 'Tayvan Bahçesi' kuruldu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda, Tayvan orkidesi, kuru lavantalar ve ağaç dallarının sergilendiği 'Tayvan Bahçesi' açıldı.
Burdur merkeze bağlı Karakent köyündeki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda, Tayvan orkidesi, kuru lavantalar ve ağaç dallarının sergilendiği 'Tayvan Bahçesi'nin açılışına başkent Taipei'nin Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng de katıldı. Yaser Tai-hsiang Cheng, açılış öncesi Lisinia'yı gezerek, Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca'dan bilgi aldı. Yaser Tai-hsiang Cheng, "Geçen 5 sene içerisinde Tayvan ve Türkiye arasında eğitim, tarım ve teknoloji konularında iş birliği gerçekleşti. Özellikle 2015 yılında Tayvan ve Türkiye arasında direkt uçuşların başlamasıyla mesafe de kısaltıldı. Geçen sene Tayvan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 100 bini geçti. Uzak Doğu'dan gelen turist sayısında ilk 3 içindeyiz. Burdur Lisinia'da olmaktan ve ortak proje gerçekleştirmekten şeref duyduk. Doğaya saygı çok önemli ve bu özelliklerinden dolayı Öztürk Sarıca'ya çok teşekkür ediyoruz. İleride daha yakın ilişkilerde bulunmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.
Projenin, 'Dünyayı birlikte koruyalım, çevreyi koruyalım projesi' olduğunu kaydeden Yaser Tai-hsiang Cheng, "Biz bu konuda Tayvan'daki gönüllü arkadaşları davet edeceğiz. Öztürk bey ve Lisinia ile proje yapmalarını teşvik edeceğiz. Sizleri de Tayvan'da ağırlamaktan şeref duyarız" dedi.
Lisinia Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca ise "Kendilerinin bu projeye katılmasından dolayı mutluyuz. Geçen 6 ay boyunca Tayvan Taichung Expo'da Lisinia Proje ve Türkiye'yi ağırladı. Biz orada kültürümüzü, Türkiye'nin ticaretini, Türkiye'nin doğal alanlarını, doğasını, Lisinia, Türk insanı ve geleneğini tanıtmaya çalıştık. Karşılıklı ticari işbirlikleri çerçevesinde Tayvan 6 ay boyunca ticari iş birliklerimiz doğrultusunda kendi kültürünü, turizmini, doğasını, özellikle orkidelerini burada tanıtacak. Önümüzdeki yıllarda bu iş birliğinin gelişerek devam etmesini diliyoruz. Tayvanlıların orada bize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum kendilerine. Gerçekten çok sıcakkanlı ve çok iyi insanlar. Proje boyunca bize çok yardımcı oldular. Burada Tayvan kendisine ait ticari pek çok şeyi, doğasını ve kültürünü göstermiş olacak ve ülkeler arası bir anlamda ticari iş birliği, diyebiliriz. Dünya orkide üretiminin büyük bir kısmını Tayvan yapıyor. Çok az suyla yetişiyor. Haftada veya 10 günde çok az suyla yetiştirilebilen bitkiler. Sadece güneşi fazla sevmiyor" diye konuştu.

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Lisinia'ya 'Tayvan Bahçesi' kurulduLisinia'ya 'Tayvan Bahçesi' kurulduLisinia'ya 'Tayvan Bahçesi' kurulduLisinia'ya 'Tayvan Bahçesi' kuruldu

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