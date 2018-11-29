Logitech C922 Pro HD Stream Webcam inceleme altında

Logitech C922 Pro HD Stream Webcam’i kutudan çıkardıktan sonra bir de ufak bir tripot ile karşılaşıyorsunuz. Metal ve plastik malzemelerin kullanılarak hazırlandığı bu tripot, hem şık hem de kullanışlı. Böylelikle kameranızı ister monitörünüzün kenarına tutturabilir, isterseniz de bu aparat ile daha iyi bir görüş açısı elde etmek için kullanabilirsiniz. Ürün, 78 derecelik görüş açısı sunuyor. İsterseniz aynı anda bir arkadaşınızla da yayına çıkabilirsiniz.

Kamera demişken, kameramızın 1.5 metre uzunluğunda USB kablosu bulunuyor. Bu, ürünü kasanın arkasından takmak isteyenler için de yeterli bir uzunluk. Cihazın tasarımına baktığımızda, önceki modellere kıyasla çok da ciddi tasarımsal farklılıkların olmadığını görüyoruz. Orta kısımda kamera merceği yer alırken, sağ ve sol taraflarında da stereo mikrofon sistemi yer alıyor.

Hadi kullanmaya başlayalım



Logitech C922 Pro HD Stream Webcam, kullanıcılara 720p 60 FPS ve 1080p 30 FPS çekim seçenekleri sunuyor. Bir oyun yayını yaptığınızı düşünürsek, yayın ekranının büyük bir kısmını oyun görüntülerine ayırmanız gerekir. Siz de köşede ufak bir pencere aracılığıyla yer alırsınız. Dolayısıyla daha net görüntüler için 720p 60FPS seçeneği uygun olacaktır, ki bu kameranın loş ışıkta dahi net ve akıcı kayıtlar gerçekleştirebildiğini belirtmemiz gerek. Tabii Logitech’in ücretsiz yazılımını indirerek kamera odağı, renk ve ışık profilleri gibi konularda da düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Yine de, ürünün ortam ışığı ve şartlarını algılayıp otomatik olarak netleme ve görüntü kalite ayarları yaptığını söyleyelim.