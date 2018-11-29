Logitech C922 Pro HD Stream Webcam inceleme altında

Logitech C922 Pro HD Stream Webcam’i kutudan çıkardıktan sonra bir de ufak bir tripot ile karşılaşıyorsunuz. Metal ve plastik malzemelerin kullanılarak hazırlandığı bu tripot, hem şık hem de kullanışlı. Böylelikle kameranızı ister monitörünüzün kenarına tutturabilir, isterseniz de bu aparat ile daha iyi bir görüş açısı elde etmek için kullanabilirsiniz. Ürün, 78 derecelik görüş açısı sunuyor. İsterseniz aynı anda bir arkadaşınızla da yayına çıkabilirsiniz.
Kamera demişken, kameramızın 1.5 metre uzunluğunda USB kablosu bulunuyor. Bu, ürünü kasanın arkasından takmak isteyenler için de yeterli bir uzunluk. Cihazın tasarımına baktığımızda, önceki modellere kıyasla çok da ciddi tasarımsal farklılıkların olmadığını görüyoruz. Orta kısımda kamera merceği yer alırken, sağ ve sol taraflarında da stereo mikrofon sistemi yer alıyor.
Hadi kullanmaya başlayalım
Logitech C922 Pro HD Stream Webcam, kullanıcılara 720p 60 FPS ve 1080p 30 FPS çekim seçenekleri sunuyor. Bir oyun yayını yaptığınızı düşünürsek, yayın ekranının büyük bir kısmını oyun görüntülerine ayırmanız gerekir. Siz de köşede ufak bir pencere aracılığıyla yer alırsınız. Dolayısıyla daha net görüntüler için 720p 60FPS seçeneği uygun olacaktır, ki bu kameranın loş ışıkta dahi net ve akıcı kayıtlar gerçekleştirebildiğini belirtmemiz gerek. Tabii Logitech’in ücretsiz yazılımını indirerek kamera odağı, renk ve ışık profilleri gibi konularda da düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Yine de, ürünün ortam ışığı ve şartlarını algılayıp otomatik olarak netleme ve görüntü kalite ayarları yaptığını söyleyelim.
Tabii ses faktörü de önemli. Yayıncılar genellikle kamera yanında mikrofon kullanmayı da tercih eder, ama mikrofonunuz yoksa çok da dert değil. Zira bu kameranın stereo kayıt sistemi sayesinde sesleriniz başarılı bir şekilde kaydedilerek karşı tarafa aktarılabiliyor.
Bir de, ürünün kutusundan XSplit yayıncı yazılımları için 3 aylık premium kullanım kodu çıkıyor, ki bu da çoğu oyun yayıncısının hoşuna gidecek bir detay. İsterseniz XSplit Broadcaster ve XSplit Gamecaster’ın tüm özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz.
İsterseniz arka planı da değiştirebilirsiniz
Yayın yaparken bazen arka plandaki detayları göstermek istemeyebilirsiniz. Bu oldukça normal. Bu gibi durumlarda da devreye bazı yazılımsal çözümler giriyor. Örneğin, ücretsiz olarak ChromaCam programını indirebilirsiniz. Bu programla isterseniz arka plana farklı bir görsel yerleştirebiliyor isterseniz de arka planı blurlu hale getirerek kendinizi ön plana alabiliyorsunuz. ChromaCam’in OBS, XSplit, Skype ve Hangouts gibi popüler programlara destek verdiğini belirtelim.
Toparlamak gerekirse…
Logitech C922 Pro HD Stream Webcam, akıcı ve net görüntüler sunabilen, bunun yanında sesleri de iyi alabilen bir ürün. Tripodu sayesinde onu konumlandırmak için birden fazla seçeneğe sahip oluyorsunuz. Kutudan çıkan 3 aylık XSplit promosyon kodunu da unutmayalım.
Ürünü bir önceki model olan C920 HD Pro ile kısaca karşılaştıracak olursak, tasarımsal olarak benziyorlar. C920 HD Pro’da 720p 60 FPS çekim seçeneği bulunmuyor. Genel görüntü kalitesi C922 Pro’ya kıyasla biraz zayıf ve ayrıca kutusundan tripot da çıkmıyor.
Ürün, ülkemizde 600 – 650 TL civarı fiyatlara bulunabiliyor.
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