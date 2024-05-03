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Lökosit nedir? Lökosit yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Cem Ölmez Cem Ölmez
30.04.2024 21:51
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Lökositler, yani yaygın adıyla beyaz kan hücreleri, vücudumuzun savunma sistemlerinin önemli bir parçasıdır ve çeşitli enfeksiyonlarla savaşmada kilit rol oynarlar. Ancak, beyaz kan hücreleri sadece enfeksiyonlarla savaşmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun sağlıklı kalmasını sağlayan önemli işlevlere de sahiptirler. Peki, lökosit değeri kaç olmalıdır?

Lökosit nedir? Lökosit yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Lökosit nedir?
  • Lökosit tahlilde ne anlama gelir?
  • Lökosit yüksekliği neden olur?
  • Lökosit düşüklüğü neden olur?
  • Lökosit kaç olmalı?

Beyaz kan hücreleri, vücudu istilacı mikroplara, yabancı maddelere ve enfekte hücrelere karşı korur. Enfeksiyon veya yaralanma durumunda, vücudunuzun çeşitli bölgelerinden beyaz kan hücreleri enfeksiyon bölgesine göç eder ve patojenleri etkisiz hâle getirmek için harekete geçerler. Bu, vücudunuzun enfeksiyonla savaşmasına ve iyileşmesine yardımcı olur.

Lökosit nedir?

Lökositler, diğer adıyla beyaz kan hücreleri, kanın önemli bir bileşenidir. Vücudun bağışıklık sisteminin bir parçasıdır ve enfeksiyonlarla savaşmada önemli rol oynarlar. Beyaz kan hücreleri, vücudu mikroplara, yabancı maddelere ve enfekte hücrelere karşı korur. Enfeksiyon veya yaralanma durumunda, vücudun çeşitli bölgelerinden beyaz kan hücreleri enfeksiyon bölgesine göç eder ve patojenleri etkisiz hâle getirirler. Bu, vücudun enfeksiyonla savaşmasına ve iyileşmesine yardımcı olur.

Lökosit tahlilde ne anlama gelir?

Lökosit değerlerinin normalden yüksek veya düşük olması tek başına bir teşhis koymak için yeterli değildir. Doktorunuz, lökosit değerlerinizi diğer test sonuçları ve klinik bulgularla birlikte değerlendirerek altta yatan nedeni teşhis edecektir.

Lökositlerin normalden yüksek olması (lökositoz), enfeksiyon, iltihaplanma, bazı kanser türleri, kemik iliği hastalıkları ve bazı ilaçların yan etkisi gibi çeşitli durumlardan kaynaklanabilir. Lökositlerin normalden düşük olması (lökositopeni) ise enfeksiyon, kemik iliği hastalıkları, bazı otoimmün hastalıklar, bazı ilaçların yan etkisi ve dalak büyümesi gibi çeşitli durumlardan kaynaklanabilir.

Lökosit yüksekliği neden olur?

Lökosit yüksekliği ne anlama gelir sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Lökosit yüksekliği, diğer adıyla lökositoz, kandaki beyaz kan hücrelerinin (lökositler) normalden fazla olması durumudur. Kanda lökosit yüksekliği yani lökositoz durumu, bağışıklık sisteminin aşırı çalıştığını ve enfeksiyon, iltihaplanma veya başka bir sağlık sorunuyla savaştığını gösterebilir.

İdrarda lökosit yüksekliği (hematüri) idrarınızda kırmızı kan hücrelerinin (eritrositlerin) anormal şekilde bulunması durumudur. Normalde idrarda lökosit bulunmaz.

Lökosit düşüklüğü neden olur?

Lökosit düşüklüğü ne anlama gelir sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Lökosit düşüklüğü, diğer adıyla lökositopeni, kandaki beyaz kan hücrelerinin (lökositler) normalden daha az olması durumudur. Beyaz kan hücreleri, bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır ve enfeksiyonlara karşı vücudu korumaktan sorumludur. Lökositopeni bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hâle gelmeye yol açabilir.

Lökosit kaç olmalı?

Lökosit değeri kaç olmalı sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Lökositlerin normal aralığı, mikrolitre başına (µL) 4.000 ila 11.000 beyaz kan hücresidir.

Tıpta "lökosit negatif" veya "lökosit pozitif" gibi terimler tek başına kullanılmaz. Lökositlerin sayısı ve farklı türlerinin oranları, hemogram testi adı verilen bir kan testi ile değerlendirilir. Bu nedenle "Lökosit negatif ne demek?" ya da "Lökosit pozitif ne demek?" sorularına net bir cevap vermek mümkün değildir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

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