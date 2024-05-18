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Avukatın, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebine Bakan Tunç'tan açıklama! 'Soruşturma başlatılmıştır'

18.05.2024 17:11
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Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu davası duruşmasında sanık avukatı A.D., mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olmasının 'laikliğe aykırı' olduğunu iddia ederek, reddi hakim talebinde bulunmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Avukatın, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebine Bakan Tunç'tan açıklama! 'Soruşturma başlatılmıştır'

Ankara'daki bir davada sanık avukatının mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olmasının 'laikliğe aykırı' olduğunu iddia edip reddi hakim talebinde bulunması gündem yaratmıştı. O olayla ilgili harekete geçildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatın reddi hakim talebinde bulunmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bunu "Eski Türkiye kafası" olarak nitelendiren Bakan Tunç, "Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp eden 28 Şubat zihniyetiyle hareket etmek, hak arama hürriyetinin teminatı olan bir avukata yakışmamıştır" ifadelerini kullandı. "Avukatın yaptığı yakışıksız hareket, başı açık ya da kapalı olsun tüm kadın hakim ve savcılarımızı da derinden üzmüştür" diyen Bakan Tunç açıklamasında "Yaşanan üzücü olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine de yer verdi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada sanık avukatının, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddi hakim talebinde bulunması eski Türkiye kafasıdır.

Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp eden 28 Şubat zihniyetiyle hareket etmek, hak arama hürriyetinin teminatı olan bir avukata yakışmamıştır.

Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Yine anayasamıza göre kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizde son 22 yılda yasakları kaldıran, hak ve özgürlükleri genişleten çok sayıda adım atılmış, kadınlara yönelik ‘pozitif ayrımcılık’ ilkesi yine bu dönemde Anayasal kural haline getirilmiştir.

Kadınların hiçbir ayrım gözetilmeden çalışma hayatında yer almaları birileri rahatsız olsa da yine bu dönemde hayata geçmiştir.

Türk kadını çalışma hayatının her alanında olduğu gibi yargı teşkilatımızda da başarılarıyla öne çıkmaktadır.

Adalet teşkilatımızda görev yapan 8 bin 871 kadın hakim ve savcımız, adaletin tecellisi için ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışmaktadır.

Avukatın yaptığı yakışıksız hareket, başı açık ya da kapalı olsun tüm kadın hakim ve savcılarımızı da derinden üzmüştür.

Kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapan, hak ve özgürlüklere hakaret eden bu tür olaylar artık geride kalmıştır. Son 22 yılda temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde takınılan bu tavır asla kabul edilemez.

Yaşanan üzücü olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

ttt

NE OLMUŞTU? AVUKATTAN, BAŞÖRTÜLÜ HAKİMLER İÇİN 'REDDİ HAKİM' TALEBİ

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar U.A. ve S.B., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı. Sanık S.B.'nin avukatı A.D., reddi hakim talebinde bulundu. Avukat A.D., "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" dedi. Avukat A.D. ayrıca, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi dini simgelerle görev yapmasına ilişkin herhangi bir içtihatta bulunmamıştır. CMK 25 ve devamında gerekçeleri yazılı olarak bildireceğim. Hakimin reddi talebinin reddi halinde mahkeme heyetinin kendiliğinden dosyadan çekilmesini talep ediyorum. Müvekkilin sorgusunun akabinde alınmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme Başkanı, sanık müdafisine reddi hakim talebini yazılı olarak bildirmesi için 3 gün süre verilmesine, ret gerekçeleri bildirildiğinde talebin karara bağlanmasına, ayrıca mahkeme heyetinden başkan ve üye hakim için ret talebinde bulunulduğu için bu işlem sonuçlanıncaya kadar başka bir işlem yapılmamasına karar verdi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avukat Yılmaz Tunç
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