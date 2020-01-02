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  4. Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi

Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi

02.01.2020 03:51 | Son Güncelleme

Londra'da bir caminin yakınlarındaki cadde üzerinde duvara, İslam karşıtı graffitiler çizildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, "graffitilerden iğrendiğini ve suçluların kanun karşısına çıkacağını" söyledi.

Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi

Londra'da bir caminin yakınlarındaki cadde üzerinde duvara, İslam karşıtı graffitiler çizildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, "graffitilerden iğrendiğini ve suçluların kanun karşısına çıkacağını" söyledi.

Londra'nın güneyindeki Brixton bölgesinde bulunan Kuzey Brixton İslami Kültür Merkezi'nin yakınlarındaki caddede bulunan bir binanın duvarlarına, İslam karşıtı graffitiler çizildiği, öğlen saatlerinde fark edilerek polise ihbar edildi.

Polis, belediyeyle birlikte duvardaki yazıların bir an önce silinmesi için çalıştığını; polisin sorumluları bulmak için inceleme başlattığını açıkladı.

Londra'nın belediye başkanı Sadık Khan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İslamofobik sloganların sprey boyayla duvarlara yazılmasından midesinin bulandığını" belirtti. "Tüm önyargılar korkaklıktır ve suçlular kanun önüne çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/SadiqKhan/status/1212484195798388736?s=20

Londra'da hafta sonu da Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları sürerken, Yahudilerin yoğun yaşadığı mahallelerde dükkanların camlarına ve sinagoga Yahudi düşmanı semboller çizilmişti.

Polis bu olayı ırkçı suçlar kapsamında soruşturmaya devam ediyor.

Londra'nın kuzeyinde dükkanların camlarına ve sokaklara Yahudi düşmanı graffitiler çizildi

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