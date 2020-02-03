Londra’daki bıçaklı terör zanlısının kısa süre önce hapisten çıktığı iddiası

İngiliz medyası, başkent Londra’da düzenlenen bıçaklı terör saldırısının zanlısının kısa süre önce hapisten çıktığını iddia etti.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyinde bulunan Streatham High Road’ta dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırı düzenlenirken, çok sayıda kişinin bıçaklanmasının ardından saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü. İngiliz medyası hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, bıçaklı terör zanlısının daha önce terör suçundan ceza aldığını öne sürdü. Saldırganın ismi Sudesh Amman olarak açıklanırken, 13 farklı terör suçundan hüküm giydikten sonra 2018 yılında hapse girdiği, cezasının bir kısmını çektikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

İsmini vermek istemeyen bir kaynak, bıçaklı terör zanlısıyla ilgili verdiği bilgide, "Ocak sonuna doğru serbest bırakıldı. Takip ediliyordu. Polis işini bu kadar hızlı yapmasına izin verdi. Hapisteyken bile bu kişi hakkında korkular vardı" dedi.

Bıçak takıntısı olduğu iddia edilen terör zanlısının, Londra’daki evinde bir savaş bıçağı, siyah bayrak ve hava tabancası olduğu da öne sürüldü.

Öte yandan İngiliz polisi, saldırının terör bağlantısı olduğunu sosyal medya üzerinden, "Bir adam polis memurunca vuruldu. Çok sayıda insanın bıçaklandığı düşünülüyor. Koşulların değerlendirilmesi sonucu olayın terörist saldırısı olduğu kesinleşti” ifadeleriyle duyurmuştu.

