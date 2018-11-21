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Lord Muhtar Asgardia'ya gitmek için başvuru yaptı!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

İskoçya hükümetinin bu ülkeden arsa aldığı için 'Lord' ünvanı verdiği Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'nin muhtarı Fatih Çalışkan, tarihin ilk uzay ülkesi olarak 2016 yılında kurulan Asgardia'ya gitmek için başvuru yaptı. Muhtar Çalışkan, 'Türk vatandaşı bir muhtar olarak uzayda da olmayı temenni ediyorum' diye konuştu.

Lord Muhtar Asgardia'ya gitmek için başvuru yaptı!

Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Muhtarı Fatih Çalışkan, 2013 yılında arkadaşlarıyla birlikte gittiği İskoçya'da 20 metrekare sembolik arsa aldı. İskoç kanunlarına göre arsa sahibi olduğu için Çalışkan'a Lord unvanı verildi. Uzaya merakı bulunan Muhtar Çalışkan, 2016 yılında kurulan Asgardia'ya gitmek için internet üzerinden başvuru yaptı. Fatih Çalışkan, "Uzay, her zaman hayalini kurduğum bir şeydi. Nasıl gidebilir, ne yapabilirim diye bir düşünce içindeydim. Azerbaycan asıllı Rus bilim insanı Igor Ashurbeyli, uzayda bir ülke kurma planı içine girmişti ve 2016 yılında Asgardia ülkesini kurmuştu. Ben de bunu gördüm ve vatandaşlık için başvurdum. Vatandaşlık başvuru sertifikam da geldi. Türk vatandaşı bir muhtar olarak uzayda da olmayı temenni ediyorum. Uzayın ilk Türk başkanı olmak istiyorum. Başvurularımı internet üzerinden yaptım. 2020 yılında yapılacak seçmelere hazırım. Zeki insanları seçtikleri için de kendim gideceğim için eminim" dedi. (DHA)

asgardia

ASGARDİA NEDİR?

Azerbaycan asıllı Rus bilim insanı Igor Ashurbeyli tarafından hayata geçirilen, 2016 tarihinde ilk uzay ülkesi Asgardia, 2017’nin Aralık ayında ilk uydusunu uzaya göndermişti. 573 bin kişinin başvurduğu Asgardia’ya en çok başvuru yapan ülkeler arasında 49 bin kişiyle Türkiye'de bulunuyor.

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