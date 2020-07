Lösemi (Kan Kanseri): Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Kan kanseri, genel olarak akut ve kronik olarak ikiye ayrılır. Akut aniden ortaya çıkar ve hızlı ilerler. Kronik ise yavaş seyirlidir. Akut olan da kendi içinde ikiye ayrılır. Akut lenfoblastik (ALL) ve akut miyeloblastik (AML) olarak iki çeşittir. Kronik olanlar da; kronik lenfositik (KLL) ve kronik miyeloid (KML) olarak alt gruplara ayrılır.

Kan kanseri çeşitlerinden akut olanlar zamanında tanı konularak tedaviye başlanmaz ise, günler ya da haftalar içerisinde hastanın kaybedilmesine sebep olabilir. Kronik olanlar ise çok yavaş seyreder. Uzun süre sessizce kalabilir ve yıllar içerisinde ilerleme gösterebilir.

Akut lenfositik lösemi: ALL, lenfoblast olarak tanımlanan olgunlaşmamış kan hücrelerinin dönüşmesi ile meydana gelir. Lenfoblastlar bu kanser çeşidinde çok fazladır. Bunlar, lenf düğümlerinde birikerek, şişliğe yol açar. Bu tip olanlar, çocukluk çağlarında en sık görülen kan kanseri çeşididir. Hızla başlar ve her yıl 5000 kişiye ALL tanısı konulur.

Akut myeloid lösemi: AML, olgunlaşmamış kan hücreleri olan myeloblastların aşırı derecede çoğalması ile karakterize olan bir türdür. Bu hücrelerin kemik iliklerinde çoğalması sonucunda kan hücreleri üretilemeyebilir veya az üretilir. Bu hücreler eğer üretilmez ise enfeksiyonlar artar ve kansızlık durumu gelişir. Çocuklar ve erişkinlerde oluşabilir. Her yıl 13.000 kişiye AMG tanısı konulur.