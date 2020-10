Louise Glück: 2020 Nobel Edebiyat Ödülü ABD'li şaire verildi

Handke 2014 yılında uluslararası Henrik Ibsen ödülünü aldığı Oslo'da, Balkan savaşlarında aldığı tutum nedeniyle protesto edilmişti.

Louise Glück kimdir?

1943 yılında New York City'de doğan şair Long Island'da yetişti. Averno (Farrar, Straus and Giroux, 2006), The Seven Ages (Ecco, 2001), Vita Nova (1999), Meadowlands (1996), The Wild Iris (1992), Ararat (1990) ve The Triumph of Achilles (1985) gibi pek çok şiir kitabının yazarı.

Ayrıca , Proofs and Theories: Essays on Poetry (1994) adında bir denemeler seçkisi de mevcut.

Pulitzer Şiir Ödülü, the National Book Critics Circle Award for Poetry, the Bollingen Prize in Poetry, ve the Lannan Literary Award for Poetry gibi seçkin ödüllere sahip.

2003'te Kongre Kütüphanesi tarafından Poet Laureate (büyük şair) seçildi.