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  4. LPG yüklü tanker devrilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi çift yönlü trafiğe kapatıldı

LPG yüklü tanker devrilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi çift yönlü trafiğe kapatıldı

08.06.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LPG yüklü tanker devrilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi çift yönlü trafiğe kapatıldı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu otoyol, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen LPG yüklü 34 DEV 265 plakalı tanker, Ulusu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı.

Tanker sürücüsünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.

Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yürütüyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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