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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a destek mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 15:35 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a destek mitingi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a destek için "sadakat ve destek" mitingi düzenlendi.

Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketinin çağrısı üzerine çok sayıda Lübnanlı, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde toplandı. Ulusal marş ile başlayan miting, Cumhurbaşkanı Danışmanı Pierre Raffoul'un konuşmasıyla devam etti.

Danışman Raffoul, mitingi "vefa günü" şeklinde nitelendirerek katılım gösterenlere teşekkürlerini iletti.

Özgür Yurtseverler Hareketi destekçileri, sabah saatlerinden itibaren mitinge katılmak için ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde konvoylar oluşturdu.

Öte yandan, başkent Beyrut'taki muhalif aktivistler, bağımsız bir hükümet kurulması talebiyle düzenlenecek gösteriler için toplanmaya başladı.

- Lübnan'da hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet kurulması talebiyle devam ediyor.

Başbakan Saad el-Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış ancak bu kararlar protestoları durdurmaya yetmemişti. Başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları, birçok kez hükümet karşıtı göstericilere saldırmıştı.

Gösterilerin devam etmesi üzerine Hariri 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek Cumhurbaşkanı Avn'a istifasını sunmuştu.

Avn ise istifasını sunan Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.

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