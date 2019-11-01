Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan "mezhepçi devletten sivil devlete geçiş" vaadi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesini mezhepçi bir devletten çağdaş sivil bir devlete dönüştürmek için var gücüyle çalışacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmesinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Göreve geldiği günden bu yana Lübnan'da siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki istikrarı sağlamanın yanı sıra terörü bitirme ve tüm Lübnanlıları eşit tutacak seçim yasasını uygulamak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Avn, ayrıca yolsuzlukla mücadele ve Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü sağlama çalışmalarında bulunduğunu belirtti.

Yolsuzluğun kök saldığı bir ülkede onunla mücadelenin zaman alan zor bir iş olduğunu vurgulayan Avn, mevcut yasalara yenilerini ekleyerek yolsuzlukla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyduğunu savundu.

Avn, Lübnan'da yolsuzlukla mücadele için ulusal bir heyetin kurulması ve tüm devlet yetkililerinin banka hesap gizliliklerinin kaldırılması talebinde bulundu.

Mezhepçilikle mücadele sözü veren Cumhurbaşkanı Avn, ülkeyi mezhep eksenli bir devletten çağdaş sivil bir devlete dönüştürmek için var gücüyle çalışacağını söyledi.