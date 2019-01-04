Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, başkent Beyrut'ta 19-20 Ocak'ta düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne Suriye rejimini davet etme yetkisine sahip olmadıklarını ancak bunun için çalışabileceklerini belirtti.

Basil, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınmasına karşı olduklarını, Şam yönetiminin Arap Birliğinde bulunmasının Lübnan'ın menfaatlerine uyduğunu savundu.

Basil, bu nedenle 19-20 Ocak'ta ülkesinde düzenlenecek zirveye Suriye rejiminin de katılması için çalışabileceklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Basil'in liderliğindeki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi'nden milletvekili Maryo Avn, daha önce yaptığı açıklamada, Özgür Yurtsever Hareketi olarak Suriye rejimini Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne davet etme konusunda tek yetkili olmadıklarını ve bunun Arap Birliği onayıyla karara bağlanacak bir konu olduğunu söylemişti.

- Hizbullah, Esed'in davet edilmesini istedi

Hizbullah'tan dün yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da gerçekleştirilecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne "Suriye'nin davet edilmesinin önemsendiği" belirtilmişti.