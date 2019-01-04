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Lübnan'da "Esed'in Arap Birliği zirvesine çağrılması" tartışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 21:22 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ülkesinde düzenlenecek zirveye Suriye rejimini davet etme yetkisine sahip olmadıklarını ancak bunun için çalışabileceklerini söyledi

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, başkent Beyrut'ta 19-20 Ocak'ta düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne Suriye rejimini davet etme yetkisine sahip olmadıklarını ancak bunun için çalışabileceklerini belirtti.

Basil, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınmasına karşı olduklarını, Şam yönetiminin Arap Birliğinde bulunmasının Lübnan'ın menfaatlerine uyduğunu savundu.

Basil, bu nedenle 19-20 Ocak'ta ülkesinde düzenlenecek zirveye Suriye rejiminin de katılması için çalışabileceklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Basil'in liderliğindeki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi'nden milletvekili Maryo Avn, daha önce yaptığı açıklamada, Özgür Yurtsever Hareketi olarak Suriye rejimini Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne davet etme konusunda tek yetkili olmadıklarını ve bunun Arap Birliği onayıyla karara bağlanacak bir konu olduğunu söylemişti.

- Hizbullah, Esed'in davet edilmesini istedi

Hizbullah'tan dün yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da gerçekleştirilecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne "Suriye'nin davet edilmesinin önemsendiği" belirtilmişti.

Bu yönde atılacak adımın Lübnan'ın stratejik yararına olacağı savunulan açıklamada, Arap ülkelerinin Suriye'ye dönmek için birbirleriyle yarıştığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Lübnan'ın Suriye ile komşu olduğu ve çıkarları gereği Şam rejimiyle ilişkilerini güçlendirenlere öncülük yapmasının gerekliliği ifade edildi.

- Lübnan-Suriye ilişkilerinin kopma süreci

Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri'nin ölümüne yol açan Şubat 2005'teki suikastın arkasında Şam yönetiminin olduğu yönündeki iddialar nedeniyle iki ülke arasında gerilen ilişkiler Suriye'de 2011'de başlayan halk ayaklanmasının ardından tamamen kopmuştu.

Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini Kasım 2011'de dondururken, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Mart 2012'de büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da aynı yıl Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşşar Esed Lübnan

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