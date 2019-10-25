HABER

Lübnan'da Hizbullah destekçileri ile göstericiler arasında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

Lübnan'da Hizbullah destekçileri ile göstericiler arasında gerginlik

Lübnan’da hükümetin vergi politikalarına karşı devam eden protestolarda, göstericiler ve Hizbullah destekçileri arasında gerginlik çıktı.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den bu yana süren barışçıl kitlesel gösteriler kapsamında başkent Beyrut'ta toplanan eylemcilere, Hizbullah'ın destekçileri olduğu iddia edilen bir grup saldırdı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah aleyhinde hakaret içerikli sloganlar atıldığı iddiası üzerine Beyrut'un şehir merkezinde yer alan Riyad Sulh Meydanı'nda yaşanan ve bazılarının hafif yaralanmasına yol açan olay, gösterilerin başladığı günden beri bölgede yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

Olayın, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugünkü konuşmasından önce yaşanması ise dikkati çekti.

Öte yandan eylemleri kapsamında Beyrut'ta yolları kapatan ve bunun üzerine güvenlik güçleriyle arbede yaşayan 3 protestocunun da gözaltına alındığı belirtildi.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Başbakan Saad el-Hariri de ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış ancak bu kararlar da göstericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki... Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki...
Zonguldak’da 10 balıkçı teknesi çayda mahsur kaldıZonguldak’da 10 balıkçı teknesi çayda mahsur kaldı
Onu Yaser Can davasında yeni gelişme!Onu Yaser Can davasında yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hizbullah Lübnan protestocular

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onu Yaser Can davasında yeni gelişme! İki polise 6 yıl hapis

Onu Yaser Can davasında yeni gelişme!

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması

Osmaniye'de korkunç kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

Osmaniye'de korkunç kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan Esad'a çağrı!

HDP'den Esad'a çağrı!

'ABD'nin yaptığı ekonomik teröre eş değer'

'ABD'nin yaptığı ekonomik teröre eş değer'

2019 PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO sınav sonuçları sorgulama ekranı

2019 PMYO sınav sonuçları açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.