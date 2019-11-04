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"Lübnan'da hükümetin önceliği yolsuzlukla mücadele olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 16:42 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: "Kurulacak hükümetin önceliği yolsuzlukla mücadele olacak"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yolsuzlukla mücadelenin kurulacak yeni hükümetin en önemli önceliği olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis ve beraberindeki heyeti kabul eden Avn, yeni hükümetin temel önceliklerinden birinin "yolsuzlukla mücadele komisyonu" oluşturmak olacağını kaydetti.

"Kurulacak hükümetin önceliği yolsuzlukla mücadele olacak." ifadelerini kullanan Avn, yolsuzluk soruşturmalarının ülkedeki tüm yetkilileri kapsayacağını vurguladı.

Avn ayrıca ülkede devam eden krizin çözümü için göstericilerin temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğu çağrısını yineledi.

BM Lübnan Özel Koordinatörü Kubis de başta Genel Sekreter Antonio Guterres olmak üzere tüm BM yetkililerinin Lübnan'daki gelişmeleri dikkatle izlediğini aktardı.

Kubis, Lübnan'ın içinde bulunduğu durumdan bir çözümle çıkabilmesi için BM'nin bu ülkeye her türlü hizmeti sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

- Lübnan'da hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet kurulması talebiyle devam ediyor.

Başbakan Saad el-Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış ancak bu kararların protestoları durdurmaya yetmemesi üzerine Hariri 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek Cumhurbaşkanı Avn'a istifasını sunmuştu.

Avn da istifasını sunan Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.

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Avn Lübnan Cumhurbaşkanı

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