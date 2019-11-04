"Lübnan'da hükümetin önceliği yolsuzlukla mücadele olacak"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yolsuzlukla mücadelenin kurulacak yeni hükümetin en önemli önceliği olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis ve beraberindeki heyeti kabul eden Avn, yeni hükümetin temel önceliklerinden birinin "yolsuzlukla mücadele komisyonu" oluşturmak olacağını kaydetti.

"Kurulacak hükümetin önceliği yolsuzlukla mücadele olacak." ifadelerini kullanan Avn, yolsuzluk soruşturmalarının ülkedeki tüm yetkilileri kapsayacağını vurguladı.

Avn ayrıca ülkede devam eden krizin çözümü için göstericilerin temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğu çağrısını yineledi.

BM Lübnan Özel Koordinatörü Kubis de başta Genel Sekreter Antonio Guterres olmak üzere tüm BM yetkililerinin Lübnan'daki gelişmeleri dikkatle izlediğini aktardı.

Kubis, Lübnan'ın içinde bulunduğu durumdan bir çözümle çıkabilmesi için BM'nin bu ülkeye her türlü hizmeti sunmaya hazır olduğunu ifade etti.