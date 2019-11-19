Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki meclis binasını kuşatan göstericiler, parlamentoda bugün yapılması planlanan oturumu erteletti.

Mecliste düzenlenecek oturumda "görevi ve yetkiyi kötüye kullanma, suistimal ve kamu malında savurganlık gibi suçların genel affa dahil edilmesi" yönündeki bentleri de barındıran yasaların görüşüleceğini ileri süren göstericiler, söz konusu oturumun yapılamaması için meclis çevresinde insan zinciri oluşturdu.

Oturumun basına kapalı değil açık olmasını isteyen protestocular, öncelikli olarak "teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi ve yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması" taleplerini yineledi.

- Necme Meydanı girişinde arbede

Meclise giden Necme Meydanı girişinde, yolu kapatan eylemciler ile emniyet güçleri arasında arbede yaşandı.

Çok sayıda kadın göstericinin, erkek eylemcilerle emniyet güçleri arasında barikat oluşturduğu görüldü.

Eylemciler sadece askeri araçlar ile ambulansların alana girişine izin verdi.