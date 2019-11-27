Lübnanlı annelerden beyaz güller ile birlik çağrısı

Lübnanlı anneler, başkent Beyrut'ta "kaos ve fitneye hayır" demek için beyaz güller ile eylem yaptı.

Beyrut'un doğusundaki Ayn er-Rummane bölgesi ile batısındaki Eş-Şiyyah bölgesinden gelen yaklaşık 250 anne, iki bölge arasında kalan ve dün gençler arasında tansiyonun yükseldiği Esad el-Esad Caddesi'nde bir araya geldi.

"Halkımız birdir", "İç savaş geri dönemeyecek" yazılı dövizler ile Lübnan bayrakları taşıyan anneler, eyleme katılanlara beyaz gül dağıttı.

Esad el-Esad Caddesi'nde dün, Ayn er-Rummane bölgesinden gelen Lübnan Güçleri Partisi yanlıları ile Eş-Şiyyah sakini Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin birbirlerine taş atmaları sonucu gerginlik tırmanmıştı.

- Hükümeti istifaya götüren gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

