Lübnanlı göstericiler bu akşam da meydanlardaydı

Lübnan'da 17 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen protestocular, başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde meydanları yeniden doldurdu.

Hükümetin vergi politikalarına karşı 21 gün önce başlayan ve hükümetin istifasına rağmen devam eden protestolar çerçevesinde Lübnanlılar, başkent Beyrut'un yanı sıra Trablusşam ve Sayda kentindeki meydanlarda toplandı.

Göstericilerin başkent Beyrut'taki adresi şehir merkezindeki Hükümet Sarayı önünde yer alan Riyad Sulh Meydanı oldu. Burada toplanan göstericiler, alana getirdikleri tencerelerin yanı sıra çevredeki metal cisimlere vurarak yöneticileri protesto etti.

"Devrim" sloganları atan eylemciler, yolsuzlukla suçlananların hesap vermesi talebinde bulundu.

Lübnan bayraklarıyla Trablusşam kentindeki Nur Meydanı’nı dolduran grup da aynı şekilde "devrim" sloganları attı.

Lübnanlılar, istifaya zorladıkları Başbakan Saad el-Hariri hükümetinin ardından teknokratlardan oluşan bağımsız yeni hükümetin bir an önce kurulması talebiyle eylemlerini sürdürüyor.