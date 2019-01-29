Lübnanlı yönetmen Labaki, Oscar’a aday gösterilen ilk kadın Arap yönetmen oldu

Kefernahum filmi ile Oscar adayı gösterilen Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki, Oscar’a aday gösterilen ilk kadın Arap yönetmen oldu.

Lübnanlı bir çocuğun yaşam mücadelesini anlatan Kefernahum filmi ile Oscar olarak bilinen Akademi Ödülleri’ne aday gösterilen Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki aynı zamanda Oscar’a aday gösterilen ilk kadın Arap yönetmen oldu. Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde Kefernahum filmiyle yarışan Labaki, filmde doğum belgesi olmaması sonucu 12 yaşında olduğu adli tetkikler sonucu öğrenebilen Zain isimli bir gencin yaşamından kesitler sunuyor. Henüz ergenliğe erişen kız kardeşinin zorla evlendirilmesinden sonra evi terk eden Zain’in hikayesi ailesini kendisini dünyaya getirdikleri için mahkemeye vermesine kadar uzanıyor. Filminde göç, mültecilik, insan kaçakçılığı ve savaş kavramlarını derinlemesine işleyen Labaki, Oscar yarışındaki en güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Başrollerini Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw ve Boluwatife Treasure Bankole’in paylaştığı film Toronto, Melbourne, Saraybosna, Zürih, Busan, Londra ve Stockholm gibi uluslararası festivallerde gösterildi. Cannes’dan 3 ödülle dönen film Altın Palmiye ödülüne de aday gösterildi.



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