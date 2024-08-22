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    4. Lüks çantasını yere koymayı reddeden yolcu uçaktan kovuldu! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Lüks çantasını yere koymayı reddeden yolcu uçaktan kovuldu! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.08.2024 15:24
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    Çinli bir kadın uçağın kalkışı sırasında 3.000 dolarlık lüks çantasını yere koymayı reddettiği için polis tarafından uçaktan indirildi. Kadının gözaltına alındığı ifade edildi. Görüntüler Çin'in sosyal medya sitesi Douyin'de paylaşıldı.

    Lüks çantasını yere koymayı reddeden yolcu uçaktan kovuldu! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    MYNET|DIŞ HABERLER Jiangbei Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan bir uçak ismi açıklanmayan bir kadın yolcu lüks çantasını yere koymayı reddedince uçaktan atıldı. Uçuş ekibi, temel güvenlik kurallarına uymak amacıyla yolcudan lüks çantasını koltuğun altına koymasını istedi. Ancak kadın çantayı yan koltuğa koyma konusunda ısrarcı oldu. Üstelik kabin görevlilerinin sözlerini ciddiye almayarak cep telefonuyla oynamaya başladı.

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    Kabin görevlilerinin pilota haber vermesiyle birlikte ismi açıklanmayan kadın yolcu uçaktan çıkartıldı. Polis uçağa girerek kadını gözaltına aldı. O esnada diğer yolcular duruma alkışlar ve tezahüratlar yaparak tepki gösterdi.

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