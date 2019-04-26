Lüks dünyası İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Demsa Group Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan, "Tekstil alanında kendi işimizi lüks markalarla geliştirdik. Arkasından tüketiciye daha yakın markalara da yayıldık. Hala büyüyoruz." dedi.

Londra merkezli uluslararası pazarlama ve lobi şirketi olan The Luxury Network Türkiye tarafından Beykoz Kundra Film Platosu'nda düzenlenen "Uluslararası Lüks Zirvesi"nde konuşan Çetindoğan, lüksün tüm dünyada herkes için çok çekici olduğunu anlattı.

Lüks perakendeciliği alanında yaptıkları çalışmalara değinen Çetindoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne olursa olsun güçlü durmalısınız, ayakta kalmalısınız ve iletişim çok önemlidir. Ailemin yanında 20 yıla yakın çalıştıktan sonra eşimle birlikte kendi işimizi kurmaya başladık. Biz lüks perakendeciliğe eğildik. Amacımız para kazanmaktı. Uzun yıllar boyunca Türkiye, tekstil alanında fason üretim yapan bir ülkeydi.

Uluslararası ünlü markaları Türkiye'ye getirerek rekabet getirdiğimiz zaman Türk tasarımcılar da bundan ilham alacak diye düşündük. Tekstil alanında kendi işimizi lüks markalarla geliştirdik. Arkasından tüketiciye daha yakın markalara da yayıldık. Hala büyüyoruz."