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Lüks rezidansta şüpheli ölüm: Herkes birbirini suçladı! Genç yazarın son paylaşımı dikkat çekti

30.05.2024 14:30
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Kağıthane’de lüks bir rezidansta yaşayan genç yazar Emir Germi (21), çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Germi'nin yazdığı kitaptan bir bölümü, ölmeden hemen önce sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi. Germi'nin ev arkadaşının polise ailesiyle sorunları olduğunu söylediği, ailesinin ise çocuklarının ölümünden ev arkadaşının sorumlu olduğunu düşündükleri bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar...

Lüks rezidansta şüpheli ölüm: Herkes birbirini suçladı! Genç yazarın son paylaşımı dikkat çekti

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde önceki gün saat 20.40 sıralarında meydana gelen olayda, akşam saatlerinde düşme sesi duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda düşen ve kimliği tespit edilen Emir Germi’nin (21) hayatını kaybettiğini belirlendi.

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HERKES BİRBİRİNİ SUÇLADI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Görgü şahitleri gencin çatıdan düşerken gördüğünü söylerken, gencin ev arkadaş Alperen P. ise olay esnasında dışarıda olduğunu, Emir Germi’nin ailesiyle problemleri olduğunu belirtti.

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Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar olabileceği üzerinde dururken gencin cenazesini teslim alan ailesinin ise oğullarının ölümden ev arkadaşı Alperen P.’yi sorumlu tuttuklarını söylediği iddia edildi.

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SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan metal müzik tarzına ilgili olduğu öğrenilen gencin, ölümden hemen önce kendi yazdığı “Huzurlu Huzursuzluk” kitabından bir bölümü, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

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'SENİ YOK ETMEK İSE, BASİT Bİ HATA'

Gencin hem kitabını hem de kendisini paylaştığı son gönderisinin açıklama kısmına, "Seni okumak, seni yazmak, seni hissedebilmek bu hayatta bana anlam katan tek şey. Sana dokunabilmek, bana dokunabilmen tattığım en güzel his. Seni keşfetmek, seni düşünmek, huzurlu huzursuzluk. Seni yok etmek ise, basit bi hata” yazdığı görüldü.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yazar Kağıthane Rezidans
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