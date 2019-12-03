Lüks sitedeki kedi ölümleri hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Çekmeköy'de bulunan 550 konutluk lüks sitede hayvanseverlerin katkılarıyla yapılan kedi evindeki 19 kediden 12'si son 10 günde öldü. Yavru kedilerin zehirlendiğini iddia eden site sakinleri, geriye kalan 7 yavru kedinin veterinerde tedavi altına alındığını belirterek, sorumluların bulunmasını istediler.

"ŞU ANDA KEDİ EVİNDE BİR TANE BİLE KEDİMİZ YOK"



Kedi evinin yapılmasına katkı sağlayan site sakini Atike Etçioğlu, "Kedi ölümleri, biz kedi evini faaliyete geçirmeye başladığımız günden itibaren başladı. Önce 1 kedimiz öldü arkasından 2, arkasından 4 ve arkasından 3'ü derken toplu halde ölmeye başladılar. Şu anda kedi evinde bir tane bile kedimiz yok. İlk kedimiz öldüğünde normal bir ölüm olarak algıladık. Ama 2 tane ölünce veterinere gittik" dedi.

Etçioğlu, “Çok fazla şikayet alınıyormuş. Yönetim de bu konuda sadece onları destekliyor. Bizim için herhangi bir şey yapmadı bugüne kadar. Burası çok geniş bir alan. Burada öldürülebiliyorlarsa bu hayvanlar nerede gezecek? Şikayetçi olduk. İki akşamdır biz karakola gittik. Arkadaşlar dilekçe verdi" diye konuştu.