Macar parlamentosu LGBTİ + karşıtı yasayı onayladı

Macar hükümeti tarafından hazırlanan yeni yasa, eşcinsel haklarını gündeme getirmeyi pek çok alanda cezalandırılabilir hale getirdiği gibi, aynı zamanda LGBTİ+ şahısları olan insanları pedofil suçlular gibi kamusal hayatın dışına itmeyi de amaçlıyor.

Yeni yasa Rusya'da yürürlükte olan benzer yasada olduğu gibi eşcinsellik ve cinsiyet değiştirme üzerine konuşmayı aynen pedofil eğilim gibi bir suç unsuru olarak göstermeyi amaçlıyor.

Hükümet bu yasayı "toplumu eşcinsel propagandaya karşı koruma" amacıyla gündeme getirdiğini ileri sürüyor.

Bugün kabul edilen yeni yasaya göre okullarda ders kapsamında öğrencilere cinsel bilgiler aktarma, öğrencileri aydınlatma süreci, eşcinselliği kabul edilebilir bir olgu olarak gösteremeyecek, cinsiyet değişikliği konusunu ele alamayacak.

18 yaşın altındaki kuşaklar için televizyonlarda ve medyada eşcinselliği normal bir olgu olarak gösteren konular işlenmesi, içeriklerin gösterime alınması yasaklanıyor.

Cinselliğin abartılı bir şekilde işlendiği, ya da doğuştan gelen cinsiyetin daha sonra değiştirilmesi konularını içeren reklam ve içerikler ancak 18 yaş ibaresiyle yetişkinler için ulaşılabilir olacak.