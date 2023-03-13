HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Macaristan'da korkunç kaza! 42 araç birbirine girdi, onlarca yaralı var

Macaristan'da korkunç kaza! 42 araç birbirine girdi, onlarca yaralı var

13.03.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan’ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasına 42 araç karışırken, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı.

Macaristan'da korkunç kaza! 42 araç birbirine girdi, onlarca yaralı var

Macaristan’da 42 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Başkent Budapeşte’nin 25 kilometre batısındaki M1 otoyolunda dün yerel saatle 14.00 sıralarında yaşanan kazada, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı. Kazaya karışan 19 araçta yangın çıkarken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Macaristan Ulusal Afetten Korunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği belirtilerek, yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

GÖRÜŞ MESAFESİ ANİ ŞEKİLDE DÜŞTÜ

Kazanın nedeni henüz resmi makamlar tarafından açıklanmazken, otoyol bölgesine yaşanan toz fırtınasının görüş mesafesinin ani bir şekilde düşürmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.

O ANLAR KAMERADA

Kazaya karışan araçlardan biri tarafından araç içi kamera ile kaydedilen görüntülerde, yolda görüş mesafesinin düşük olduğu görüldü.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük bir yumruk bile kolonu darmadağın etti! Küçük bir yumruk bile kolonu darmadağın etti!
Hastaların şikayeti sonrası harekete geçildi! Bakan Koca duyurdu: Faaliyetleri askıya alındıHastaların şikayeti sonrası harekete geçildi! Bakan Koca duyurdu: Faaliyetleri askıya alındı
AFAD Başkanı duyurdu! Deprem bölgesinde can kaybı yükseldiAFAD Başkanı duyurdu! Deprem bölgesinde can kaybı yükseldi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Macaristan kaza

En Çok Okunan Haberler

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan o isteğe kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan o isteğe kayıtsız kalmadı

Sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

Sütyensiz poz verdi! Göğsündeki dövme dikkat çekti

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

Sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Memleket Partisi, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her şey bir anda dışarı fırladı! 89 kişiye mezar olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Her şey bir anda dışarı fırladı! 89 kişiye mezar olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.