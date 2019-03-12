Macaristan ile EPP arasındaki kriz çözülemedi

BUDAPEŞTE (AA) - Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber, Macaristan iktidar partisi Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve EPP arasındaki problemlerin çözülemediğini söyledi.

Weber, Fidesz ile EPP arasında son dönemde yaşanan krizi görüşmek için Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştükten sonrası basın toplantısı düzenledi.

EPP üyesi Fidesz'in diğer tüm EPP üyesi partiler gibi Avrupa değerlerine saygı göstermesi gerektiğini belirten Weber, ''Orban ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik ama tüm problemleri çözemedik.'' diye konuştu.

Weber, Fidesz'in, Brüksel ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı kampanyalara son vermesi gerektiğini ifade ederek, Fidesz'in gelecekte de benzer kampanyalar yapmayacağını garanti etmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitim özgürlüğünün Avrupa'nın ana değerlerden birisi olduğunu belirten Weber, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği Macaristan'daki Orta Avrupa Üniversitesinin (CEU) gelecekte de eğitim verebilmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.