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Macaristan'da 87 kişi donarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 15:38 | Son Güncelleme

Macaristan'da 87 kişi donarak öldü

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da sokakta yaşamanın yasaklandığı 15 Ekim'den 19 Ocak'a kadar 87 kişinin donarak hayatını kaybettiği açıklandı.

24.hu haber sitesinin haberine göre, Macaristan'da evsizlerin sokakta yaşamasını yasaklayan kanunun yürülüğe girdiği 15 Ekim 2018 ile 19 Ocak 2019 tarihleri arasında ülkede 87 kişi donarak öldü.

Macar Sosyal Forum (MSZF) tarafından siteye yapılan açıklamada, donarak ölenlerin çoğunun ısıtması yetersiz evlerde ya da hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken yolda hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, donarak yaşamını yitirenler için Budapeşte'deki Kossuth Meydanı'nda anma töreni düzenlendiği kaydedildi.

MSZF'nin açıklamasında ayrıca, Macaristan'da 1990 yılından bugüne kadar yaklaşık 8 bin kişinin donarak öldüğü bilgisi yer aldı.

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