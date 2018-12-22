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Macaristan'da "fazla mesai" protestosu devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 02:22 | Son Güncelleme

Muhalefetin "köle yasası" olarak adlandırdığı "fazla mesai" kanununu protesto etmek için toplanan binlerce kişi Budin Kalesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören yeni çalışma yasasının Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesi dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Muhalefetin "köle yasası" olarak adlandırdığı "fazla mesai" kanununu protesto etmek için Budapeşte'deki Kossuth Meydan'ında toplanan binlerce kişi, Budin Kalesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü.

Ana muhalefet partisi Jobbik'in yanı sıra diğer muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar tarafından düzenlenen mitingde hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Eylemciler, Macaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının yanı sıra, ''Köle değiliz'', ''Yeter'', ''Özgür ülke'', ''Demokrasi'' yazılı pankartlar taşıdı.

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) milletvekilleri tarafından parlamentoya sunulan "fazla mesai" kanunu, 12 Aralık'ta kabul edilerek yasalaşmıştı.

2019 başında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.

Muhalefet, kanunu ''köle yasası'' olarak adlandırıyor.

Düzenlemenin geri çekilmesi için yapılan protestolara geniş katılım olmuş, birçok defa polis ve eylemciler arasında arbede çıkmış ve onlarca gösterici gözaltına alınmıştı.

İktidar, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken, muhalefet partileri ve sendikalar ise hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

Macaristan'ın yeni çalışma yasası 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından imzalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fazla Mesai Macaristan protesto

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