1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, daha önce 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarıldı.

Eylemciler daha sonra Budapeşte'nin en işlek köprülerinden Lanchid'i yaklaşık 2 saat trafiğe kapattılar.

Budapeşte'deki Ybl Miklos Meydanı'nda toplanan eylemciler, Macaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyıp, hükümetten "fazla mesai" yasasını iptal etmesini talep etti.

Başkent Budapeşte'deki eyleme, ana muhalefet partisi Jobbik'in yanı sıra diğer muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar da destek verdi.

Macaristan'ın birçok kentinde yüzlerce kişi, muhalefet tarafından "köle yasası" olarak adlandırılan "fazla mesai" yasasını protesto etti.

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören yeni çalışma yasası dolayısıyla geçen yıl başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Muhalefet, kanunu ''köle yasası'' olarak adlandırıyor.

Düzenlemenin geri çekilmesi için yapılan protestolara geniş katılım olmuş, birçok defa polis ve eylemciler arasında arbede çıkmış ve onlarca gösterici gözaltına alınmıştı.

İktidar, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken, muhalefet partileri ve sendikalar ise hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

