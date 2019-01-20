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Macaristan'da "fazla mesai" protestosu devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 00:38 | Son Güncelleme

Başkent Budapeşte'deki Ybl Miklos Meydanı'nda toplanan eylemciler, kentin en işlek köprülerinden Lanchid'i yaklaşık 2 saat trafiğe kapattılar

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören yeni çalışma yasası dolayısıyla geçen yıl başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Macaristan'ın birçok kentinde yüzlerce kişi, muhalefet tarafından "köle yasası" olarak adlandırılan "fazla mesai" yasasını protesto etti.

Başkent Budapeşte'deki eyleme, ana muhalefet partisi Jobbik'in yanı sıra diğer muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar da destek verdi.

Budapeşte'deki Ybl Miklos Meydanı'nda toplanan eylemciler, Macaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyıp, hükümetten "fazla mesai" yasasını iptal etmesini talep etti.

Eylemciler daha sonra Budapeşte'nin en işlek köprülerinden Lanchid'i yaklaşık 2 saat trafiğe kapattılar.

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) milletvekilleri tarafından parlamentoya sunulan "fazla mesai" kanunu, geçen yıl 12 Aralık'ta yasalaşmıştı.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, daha önce 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarıldı.

Muhalefet, kanunu ''köle yasası'' olarak adlandırıyor.

Düzenlemenin geri çekilmesi için yapılan protestolara geniş katılım olmuş, birçok defa polis ve eylemciler arasında arbede çıkmış ve onlarca gösterici gözaltına alınmıştı.

İktidar, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken, muhalefet partileri ve sendikalar ise hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

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