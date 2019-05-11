Macaristan'dan İsveç'e tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Yardımcısı Levente Magyar, İsveç Başbakanı Stefan Löfven'in Macaristan hakkındaki açıklamaları nedeniyle İsveç'in Budapeşte Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını söyledi.

Levente, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, İsveç hükümetinin göçmen taraftarı olduğunu, Macaristan'ın ise göçmen kabul etmemesinden dolayı eleştirildiğini iddia etti.

İsveç Başbakanının Macaristan hakkındaki açıklamalarının gerçek dışı olduğunu öne süren Levente, ''İsveç Başbakanının asılsız iddialarını kesinlikle reddediyoruz.'' dedi.

Yakın geçmişte İsveçli bir bakanın Macar hükümetini Nazilikle suçladığını da hatırlatarak bu ve benzeri açıklamaların kabul edilemeyeceğini belirten Levente, ''Macaristan'ın geleceğini İsveç hükümeti değil Macarlar belirler.'' diye konuştu.

Başbakan Löfven çarşamba günü İsveç parlamentosunda yaptığı açıklamada, ''Avrupa Birliği (AB) bir çok şeyin yanı sıra serbest ticaret ve serbest dolaşımı kapsıyor ve bu çok iyi bir olay. AB aynı zamanda demokratik ülkelerin birliği de. Bu ülkeler, insan haklarına, fikir özgürlüğüne, hukuk devletine, özgür medyaya ve özgür akademiye saygı gösteriyorlar. Bu değerler Polonya, Romanya ve Macaristan gibi üye ülkelerde tehdit altında. Şimdi aşırı sağcı bir akın var ve aşırı sağcı partiler AB'yi kendi hedeflerine göre kullanmak istiyorlar.'' şeklinde konuşmuştu.

