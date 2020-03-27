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MacBook Air 2020 iFixit tarafından parçalarına ayrıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

Apple, geçtiğimiz yıllarda MacBook modellerinde kelebek mekanizmaya geçiş yapmıştı. Yazı yazmayı oldukça kolaylaştıran bu klavye mekanizması maalesef ki bir çok soruna neden olmuştu.

MacBook Air 2020 iFixit tarafından parçalarına ayrıldı

Apple bu süreçte bu mekanizmanın 2. sürümünü tanıtmış ancak o da sorun çıkarmıştı. MacBook Air 2020 ile yeni mekanizmaya geçiş yapan Apple, bugün iFixit ekibinin konuğu oldu.

İFİXİT EKİBİ MACBOOK AİR 2020'Yİ 'PARÇALADI'

3733MHz RAM’i ile dikkat çeken MacBook Air’ı parçalarına ayıran iFixit ekibi, Apple’ın yaptığı tasarımsal değişiklikleri de ortaya koyuyor. iFixit, yeni klavyenin yanı sıra işlemci üzerinde daha büyük bir soğutucu, ana kart ile izleme paneli arasında izleme paneli ve pil onarımını kolaylaştıran yeni bir kablo yapılandırması bulduğunu belirtiyor.

İŞTE MACBOOK AİR 2020'NİN TAMİR EDİLEBİLİRLİK PUANI

MacBook Air’ın, izleme dörtgeni ve pil değiştirmelere daha hızlı erişim ve modül erişimini kolaylaştıran fanlar, hoparlörler ve bağlantı noktaları dizilimi ile tamir edilebilirlik puanı 10 üzerinden 4 olarak belirlendi.

13.3 inç büyüklüğünde 2560 x 1600 çözünürlüğünde True Tone destekli Retina Ekran ile gelen bu modele 1.1GHz dual-core 10. nesil Intel Core i3 işlemci ve 8 GB 3733MHz RAM güç veriyor.

256 GB dahili depolama birimine sahip olan MBA’da Dolby Atmos teknolojisi de yer alıyor. Türkiye’de 7.999 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulan MBA’nın bu alanda rakibinin olmadığını belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Apple macbook air MacBook Air 2020 iFixit

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