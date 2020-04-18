MacBook’un bataryası eskimeyecek!

Geliştiriciler için sunulan macOS 15.5.5 güncellemesi ile Sistem Tercihleri>Enerji Tasarrufu bölümüne iyileştirilmiş pil sağlığı özelliği ekleniyor. Bu özellik Thunderbolt 3 destekli tüm MacBook modellerinde kullanılabilecek. Yani 2016 yılı ve sonrasındaki MacBook Pro modelleri ve 2018 ve sonrası MacBook Air modelleri bu özellikten faydalanabilecek. Peki, iyileştirilmiş pil sağlığının görevi ne?

Bildiğiniz gibi çoğu MacBook sahibi bilgisayarını sürekli şarjda kullanıyor. MacBook’un sürekli şarjda olması uzun sürede batarya ömrünün kısalmasına hatta bazen şişmesine neden olabiliyor. Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde MacBook’un şarjı yüzde 100 olduktan sonra akım otomatik olarak kesiliyor ve şarj hep yüzde 100’de kalacak şekilde ayarlanıyor.

Şimdilik Beta aşamasında olan bu özelliğin macOS 15.5.5‘in final sürümünde bile Beta aşamasında olacağını düşünüyoruz. Haziran ayında online olarak düzenlenecek WWDC 20 etkinliğinde macOS 10.16 tanıtılacak. Ekim ayında final sürümü çıkacak olan macOS 10.16 güncellemesi ile iyileştirilmiş pil sağlığının Beta’dan çıkıp stabil bir şekilde kullanıma sunulması bekleniyor.

Apple’ın pil ömrü konusundaki tutumu aslında çok açık. Örneğin MacBook’un bataryasını çıkarıp priz ile kullanmaya çalıştığınızda performansta yüzde 50‘den fazla kayıp yaşanıyor. Apple, cihazlarının donanımını akıma karşı korumak için performansta düşürmeler yapıp, cihazın ömrünü uzatmaya odaklanıyor.

macOS 10.15.5 güncellemesi ile gelecek iyileştirilmiş pil sağlığı sayesinde pilin ömrü uzatılacağı için performanstan kayıp yaşamayacaksınız. Aslında bu özelliğin pil ömrü yerine performans odaklı olduğunu söyleyebiliriz.

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