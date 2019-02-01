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"Maceracı", FETÖ'cülerin işletmelerini parlatıp motivasyonu artırmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

Erzincan'da FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasında ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" adlı programı sunan Murat Yeni hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi - İddianamede, Yeni'nin televizyon programıyla örgütün üst düzey yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda bir yandan örgüte yakın lokanta gibi işletmeleri parlatılıp diğer yandan bu işletme sahiplerinin örgüt içerisindeki motivasyonlarını artırdığı aktarıldı - Tutuklu sanık Murat Yeni: - "Düzenlenen etkinliklerde şahsımın seçilmiş olmasını vitrin pozisyonuma bağlıyorum. Örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle, örgüte mensup olanlar ile halkı kaynaştırmada bizi de vitrin pozisyonunda kullanıyordu"

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" adlı programı sunan Murat Yeni hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Murat Yeni "sanık" sıfatıyla yer aldı.

FETÖ/PDY'nin genel yapısı, medya yapılanması ve medyayı kullanma yöntemlerine işaret edilen iddianamede, söz konusu terör örgütünün medya-propaganda aracı niteliğinde faaliyet gösteren Samanyolu televizyonunun kapatıldığı hatırlatıldı.

- Örgüt, "Maceracı" ile himmet gelirini artırmış

İddianamede, örgütün, bu televizyon kanalında "Maceracı" isimli programla ünlenen Yeni'nin medyatik yönünden istifa edip organizasyonlara katılımını sağlayarak himmet gelirini artırdığı aktarıldı.

Yeni'nin de örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsediği, televizyon programı yaptığı iş yerlerinin terör örgütü ile iltisakı bulunduğu belirtilen iddianamede, bu işletmelerin sahiplerinin tamamı hakkında yurt çapında örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlemlerin bulunuyor olmasının tesadüfi gerekçelerle izah edilemeyeceği vurgulandı.

İddianamede, Yeni'nin söz konusu televizyon programıyla örgütün üst düzey yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda bir yandan örgüte yakın lokanta gibi işletmeleri parlatılıp diğer yandan bu işletme sahiplerinin örgüt içerisindeki motivasyonlarını artırdığı bildirildi.

Örgütün insanları etkileme yöntemine de işaret edilen iddianamede, örgütün, himmet toplantılarında ve genel olarak kişileri etkilemek için yapılan toplantılarda metafizik gerilim etkisi oluşturup bu ortamda iyice kıvama getirilen kişilerin açık artırma usulüyle himmet arttırmasını sağladığı kaydedildi.Sanığın hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtilen iddianamede, sanığın ifadesine de yer verildi. Murat Yeni'nin soruşturma aşamasında verdiği ifadede, sanık "Maceracı" isimli programdan dolayı ülke genelinde tanınan ve sevilen simaya sahip olduğunu anlattı.

- Örgüt "Maceracı"yı vitrin olarak kullanmış

Bu nedenle örgütün kendisini vitrin olarak kullandığını belirten Yeni, "Düzenlenen etkinliklerde şahsımın seçilmiş olmasını vitrin pozisyonuma bağlıyorum. Örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle, örgüte mensup olanlar ile halkı kaynaştırmada bizi de vitrin pozisyonunda kullanıyordu. Etkinliklerden bekledikleri fayda da bundan ibaret." şeklinde ifade verdi.

Yeni, ifadesinde profesyonel sunuculuk yaptığını belirterek, "Çekim yapacağım iller ve o ildeki esnafı Samanyolu televizyonunda konu araştırmacısı olarak görev yapan İlyaz Nayir belirlerdi. Biz de o ile gittiğimizde bu kişinin sağladığı irtibatla görüşür çekim yapardık." ifadesini kullandı.

- Tanınmış kişiler televizyon kanalında sohbet toplantısı yapmış

Örgütün medya yapılanmasına ilişkin bilgiler veren Yeni, şunları kaydetti:

"Hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez televizyon kanalında cemaat sohbet toplantısına katıldım. Bu sohbetlerin büyük kısmı kanalda gerçekleşirdi. Katıldığım sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programı sunucu Oktay Usta, Sır Kapısı programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medya önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu."

Yeni, geçmişte bir röportajında örgüt yöneticileri hakkında söylediği övücü sözlerin hatırlatılması üzerine de "O gün itibarıyla örgütün gerçek yüzünü görememiştim. O döneme kadar tanıdığım bu yapıya mensup insanları hep Anadolu'da börek açan anneler, temiz yüzlü çocuklar, eğitim gönüllüsü insanlar olarak bilirdim. Bu şok ortamında birden bu insanlardan kopup farklı ve daha sağlıklı analiz yapabilme imkanımız bulunmamaktaydı." cevabını verdi.

- FETÖ sanığı "Maceracı"ya 15 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, Yeni'nin sosyal medyadaki "muratyeniMillet" isimli hesabında örgütü övücü ve amacına uygun paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

Murat Yeni'nin örgütle organik bağ kurarak örgüt adına sürekli, çeşitli ve yoğun faaliyette bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin yer aldığı değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede, örgüt üyesi olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediği belirtilen Yeni'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Savcılıkça davanın İstanbul'da görülmesi gerektiği işaret edilerek "yetkisizlik" talebiyle Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin bu mahkemece kabul edildiği belirtildi.

İstanbul'da yakalanıp Erzincan'a getirilen Murat Yeni, 29 Kasım 2018'de tutuklanıp cezaevine konulmuştu.

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Erzincan FETÖ iddianame kabul edildi maceracı Murat Yeni Terör örgütü

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