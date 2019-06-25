Narconon'un, dünyadaki en etkili uyuşturucu rehabilitasyon programı olduğunu savunan Tezemir, "İlaçsız şekilde şu anda Türkiye'de tek olan bu programı Kurtuluş Vakfında uyguluyoruz. Arkadaşlarımız belli bir süre bizde yatılı olarak kalarak hem hayatlarını yeniden organize ediyorlar hem de aileleriyle kendileri de topluma faydalı bir birey haline geliyorlar." dedi.

Tezemir, ilk iki senesi pilot uygulama olan Narconon'un Türkiye'de 6'ncı yılına girdiği bilgisini vererek, 4 senede başarılı mesafeler katettiklerini vurguladı.

Program sayesinde elde ettikleri sonuçlara değinen Tezemir, "Şu anda 100 kişiden 84 arkadaşımızı topluma kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bunu Kazdağları'nın eteklerinde başarıyoruz çünkü burası hem havasıyla hem doğasıyla sağlık turizminin başkenti olma yolunda ilerlemeyi sürdüren bir kent. Biz de burada olmaktan, Türkiye'deki ve Avrupa'daki birçok bağımlı kardeşimizi burada hayata yeniden kazandırmaktan dolayı da ayrıca mutluluk yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hayatına ara verip kendisini sorgulamaya başlıyor"

Vakfın eğitmenlerinden Özkan Güven de Narconon'un 48 ülkede 52 yıldır uygulandığını aktardı.

Programa katılanların ilk günlerden itibaren hızla bağımlılıktan uzaklaştığını vurgulayan Güven, "Biz kişileri buraya aslında uyuşturucuyu bırakmaları için çağırıyoruz. Bir hafta içinde uyuşturucuyu zaten bırakmış oluyorlar. 4 ila 6 hafta da sauna programıyla vücutlarını yeniden temizliyorlar. Sonraki en önemli kısım ise yaklaşık 65 gün boyunca kişiyi içsel duygu ve düşüncelerinden kurtarıp tamamen şimdiki zamanı yaşamaya adapte etmek için eğitimlerle geçiyor." diye konuştu.