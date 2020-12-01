Maddi fırsatlar... Oğlak Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı oğlak burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Oğlak burcunu 2020 Aralık yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında oğlak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aralık aylık burçlarda oğlak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Oğlak Burcu Aralık aylık burç yorumu... Oğlak burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak) 1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren maneviyat, değerler ve inançlar daha önemli olabilir. Yaşamın maddi ve somut tarafını bir nebze kenara alıp kendinizi ruhen beslemeye, düşünce şeklinizi geliştirmeye ve olgunlaşmaya önem vermelisiniz. Yurtdışıyla ilgili gündemler, eğitim ve yolculuklar, akademik yaşamla ilgili emek ve çaba dikkat çekici olacaktır. Herkesi önemsemekten vazgeçebilir, kişiye ve şartlara göre hareket edebilirsiniz.

14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yaşamınızla ilgili küçük ve büyük bazı konularda iradenizin yetersiz kaldığını görebilirsiniz. Bazı olaylar iradeniz dışında karşınıza gelebilir, önünüze çıkabilir. Ya hep ya hiç eğiliminde olabilir, bu dönemdeki gelişmeleri aşırı yönetmeye çalışmak ile kendinizi mağdur psikolojisi içine sokmak arasında olabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız iyiliklerin, hataların sonuçlarının gelebileceği bir dönem. Bu sebeple bu tarih ve civarındaki karşınıza gelen olaylardan ders çıkarmaya, ödüllerinizi ve hatalarınızı fark etmeye çalışın. Ruh ve beden sağlığında şifa ve iyileşmeyi getirebilecek güçlü bir dönem. Hastane ziyaretleri, iyileşmeleri ve güçlenmeyi getirebilir. Toplumla sosyal mesafeye, kendi alanınıza kapanmaya önem vermeli. 15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yurtdışı, eğitim ve seyahat konuları, yasal süreçler öne çıkabilir. Bir yeteneğinizde uzmanlaşmak adına çaba sarf edebilir, zevk aldığınız konulara ağırlık verebilirsiniz. Sevdiğiniz şeylerle ilgilenmek, konfor alanınızda kalmak sizin için daha cazip hale gelebilir. Çevrenizdeki bir kişiye saklı duygularınızı açabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ve tanışma süreçlerinde kontrol ve eleştiriden mutlaka kaçınmalı, karşınızdakini iyi okumaya ve tanımaya odaklanmalısınız. Kariyeriniz için önemli olabilecek iş ve projeler, etkinlikler karşınıza gelebilir.