Madecassol Kremin Kullanımı, Faydaları, Fiyatı ve Kullananların Yorumları

Doktorlar tarafından sıklıkla reçete edilen Madecassol, yanık tedavisinde cilt onarımı için en çok tercih edilen kremlerin başında gelir. Hem yara ve yanık izlerinin geçirilmesini hem de sivilcelerden kaynaklanan lekelerin giderilmesini sağlar. Hücre yenileyici özelliği sayesinde cilt bakımı amacıyla da kullanılır. Kimyasal madde içermemesi cilt tedavisinde tercih edilmesi için önemli bir sebeptir.
Madecassol Krem Nedir?
Madecassol krem:
- Gotu kola bitkisi ile Centella Asiatica olarak adlandırılan ve kreme hoş kokusunu veren bitkiden elde edilir.
- Bu bitkilerin etken maddeleri kıkırdak dokunun onarılmasını destekler ve kan damarlarının genişlemesini sağlar. Bu şekilde ciltteki hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırır.
- Ciltte bulunan her türlü yara, yanık izi, sivilce izleri, cilt lekeleri ile hamilelik veya aşırı kilo alıp vermekten kaynaklanan çatlakların giderilmesinde kullanılır.
- Hücre yenileyici ve yaraları iyileştiricidir.
- Cildin onarılmasına yardımcı olur, ciltteki tahrişi hafifletir. Bu nedenlerle lazerli epilasyon ve cilt bakım işlemleri sonrasında sıklıkla kullanılan bir kremdir.
- Her 1 gramlık kremin içeriğinde
10 mg kadar Centella Asiatica bitkisi bulunur. Bu bitki kreme cildi yenileme ve canlandırma etkisini kazandırır.
Tüm bu özelliklerinin yanı sıra neredeyse açık yaraya sürüldüğünde yarayı sulandırması haricinde hiçbir ciddi boyutlu yan etkisinin olmaması sebebiyle piyasada en çok tercih edilen yara ve yanık kremlerinin başında gelir.
Hamile kadınlar ve emziren annelerin de doktor kontrolünde Madecassol kremi kullanmasında bir sakınca olduğuna dair sonucu kanıtlanmış bir araştırma yoktur.
40 gramlık ölçüye sahip ambalajla piyasaya sürülmüştür. Bitkisel içerikli, kimyasal barındırmayan pomad özelliğinde, kozmetik değil tıbbi bir krem olması nedeniyle doktor tarafından reçete edilmesi gerekir. Bu sebeple Madecassol krem reçetesiz satılır mı sorusunun yanıtı reçete olmadan bu kremin temin edilemeyeceği yönünde olacaktır.
Madecassol Kremin Faydaları
Madecassol kremin öncelikli kullanım alanı yara ve yanıkların tedavi edilmesi olsa da pek çok cilt sorunun giderilmesinde de sıklıkla kullanılır. Sağlıklı, bakımlı, lekeden arınmış, nem kazanmış ve yumuşak bir cilt için Madecassol kremden yararlanılır.
Madecassol kremin faydaları:
- Deriyi onarıp yenileyen etkisinden ötürü cilt bakımında kullanılır.
- Cildi nemlendirir. Özellikle kuru ve hassas cilt tiplerinin kullanımına oldukça uygundur.
- El ve ayak bakımında etkili bir nemlendiricidir. Özellikle kış aylarında soğuktan etkilenip çatlayan eldeki deriyi hızla onarıp yumuşatır.
- Yüzde çıkan sivilcelerin tedavisinde tercih edilir. Sivilce üzerine uygulanan krem ile hem sivilce kurutulur hem de ciltte leke bırakması önlenir.
- Dudak çevresinde çıkan uçukların tedavi edilmesinde etkilidir. Uçuk üzerine krem uygulanması halinde uçuk tedavi edilir ve iz bırakması önlenir.
- Uzun süreli yatağa bağlı kalan hastaların derilerinde oluşan yaraların geçirilmesinde etkili bir kremdir.
- Ameliyat sonrası deride oluşan yaraların tedavisi için kullanılır. Madecassol sayesinde bu tür yaralar hızla kapanıp iyileşir. Cerrahi operasyonlara bağlı olarak görülen bıçak izlerini silikleştirir.
- Gebelik veya aşırı kilo değişimleri nedeniyle deride çatlaklar meydana gelir. Söz konusu çatlakların hafifletilmesi için kullanılır.
- Sürekli meme emen bebeklerden kaynaklanan göğüs ucundaki çatlakların tedavisinde oldukça faydalıdır. Bebek süt emdikten sonra çatlak bölgeye krem sürülür, bebek yeniden emene kadar cilt yüzeyinde kremin kalması gerekir.
- İçeriğindeki Centella Asiatica bitkisi sayesinde oldukça güzel bir kokuya sahiptir. Deride uygulanan bölgeye kalıcı ve hoş bir koku verir.
- Cilde nem katarak kırışıklıkların görünümünü azaltır.
- Hücre yenileyici özelliğiyle kırışıklıkları hafifletir, cilde yumuşak ve pürüzsüz, lekesiz bir görünüm sağlar.
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Madecassol krem ile cilt bakımı yapılabilir. Etkili bir sonuç elde etmek için bir ay boyunca düzenli olarak cilde uygulanması gerekir.
- Kremin düzenli olarak kullanılmasıyla dokuların kendini yenileme hızı artırılır.
- Dirsekteki kararmanın engellenmesinde faydalıdır. Kararan bölgeye uygulandığında ten renginin açıldığı görülür.
- Ağda ya da lazerli epilasyondan sonra meydana gelen tahrişleri geçirir. Ciltteki kızarıklığı giderir.
- Sünnetten sonra deride oluşan sorunlar için de çoğunlukla tercih edilen bitkisel bir kremdir.
- Radyoterapi sonrası deride görülen radyo-epitermitis tedavisinde sıklıkla kullanılır.
- Bağ dokusu oluşumu hızlandırmak suretiyle cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.
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1. ve 2. dereceden oluşan yanıklarda doktorların kullanılmasını önerdiği kremlerin başında gelir.
- İstenmeyen dövmeler lazer işlemle cilt üzerinden sildirilebilir. Ancak yine de dövmenin izleri deride kalır. Lazer işleminin ardından Madecassol, ince bir tabaka halinde cilde sürülürse izlerin hafifletilmesine yardımcı olur.
- Kedi tırmalaması, kağıt kesiği ve topuktaki çatlakların giderilmesinde faydalı kremlerin başında gelir.
Madecassol Kremin Yan Etkileri
Oldukça az yan etkiye sahip olan bir kremdir. Bu yönü sebebiyle sıklıkla tercih edilir. Madecassol krem kortizon içermez. Doktor kontrolünde ve verilen talimatla uygun olarak önerilen ölçüde kullanıldığında bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.
Kremin içeriğinin bitkisel özlerden oluşması, kortizon ve herhangi bir kimyasal barındırmaması sebebiyle yan etki oluşumu söz konusu değildir.
Kremi kullanırken tek dikkat edilmesi gereken husus:
- Açık yaraya sürülmemesidir. Açık yaraya sürüldüğü takdirde cilt tahriş olup, içi su dolu kabarcıkların oluşmasına neden olunabilir.
Ciddiyetle tedbir alınması gereken bir yan etkisi olmamakla birlikte tıbbi içerikli bir krem olduğu için eczanelerde satılan Madecassol'ün prospektüsünde diğer ilaçlarda yer alan uyarılar bulunur.
Bu uyarılar ise:
- Nefes darlığı,
- Nefes borusunda, dilde, dudakta veya vücudun diğer yerlerinde aniden şişlik görülmesi,
- Deride döküntü oluşması halinde kremin kullanımının bırakılarak acilen doktora başvurulması gerektiği şeklindedir.
Diğer ilaçlarda da geçerli olduğu şekilde bu kremin de aşırı miktarda kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
Madecassol Krem Nasıl Kullanılır?
Madecassol krem sivilce, yanık ve yaralanmış bölgeler olmak üzere pek çok farklı cilt yüzeyine uygulanabilir. Bu sebeple kremin uygulandığı alana göre nasıl kullanılması gerektiği değişiklik gösterir.
Krem eğer yara ve yanıkların iyileşmesi için sürülecekse:
- İnce bir tabaka halinde cilde uygulanır.
- Madecassol kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler üzerine düşünüldüğünde en önemli husus kremin açık yaraya sürülmemesi gerektiğidir.
- Açık yaraya krem temas ederse yaranın durumu daha da kötüye gider. Yara su toplayabilir. Bu sebeple üzeri kabuk tutmuş yaranın üzerine kremin uygulanması uygundur.
- Böylece kabuk tutan yaranın izinin giderilmesi ve dokuların hızla yenilenmesi sağlanır.
Yara izlerinin geçirilmesinde tam istenilen etkinin alınabilmesi için:
- Yaranın üzeri kabuk tutar tutmaz krem uygulanmaya başlanmalıdır. Aksi halde uzun zamandan beridir devam eden yara izlerinin geçirilmesinde krem çok da etkili olamayabilir.
- Kabuk tutmuş yaranın üzerine günde en fazla
2 defa ince bir tabaka halinde sürülmelidir.
- Krem sürüldükten sonra birkaç dakika içinde deri tarafından emilir.
Genel olarak Madecassol krem:
- Cilde sürülen bölgeye ince bir tabaka halinde masaj yapılarak uygulanır.
- Günde
1 veya 2 kez kremin sürülmesinde bir sakınca bulunmaz.
Madecassol krem cilt bakımında kullanılan oldukça yararlı bir ilaçtır. Ciltteki sivilce izlerinin ve güneş lekesinin silinmesinde oldukça etkilidir. Ayrıca dokuların yenilenmesine katkı sağladığı için cilde pürüzsüzlük verir, kırışıklıklarının görünümünü hafifletir. Açık tenli ciltlerde sıklıkla görülen kılcal damarların belirginleşmesi sorunu ile cilt tonu uyumsuzluklarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
Madecassol krem ile cilt bakımı yapabilmek için gerekli olan malzemeler ise şu şekildedir:
1 çay kaşığı Madecassol krem
1 adet E vitamini kapsülü
1 çay kaşığı Bephanten krem
Yapılışı:
- Temiz bir kapta tüm bu malzemeler homojen bir şekilde karıştırılır.
- Ardından bu karışım özellikle sorunlu bölgelere ince bir tabaka halinde sürülür.
- Ciltte
1 saat kadar süreyle bekletildikten sonra suyla yıkanarak cilt arındırılır.
- Bu bakım haftada bir kere olmak üzere düzenli şekilde uygulanırsa gözle görünür bir iyileşme meydana gelir.
- Cildin yenilendiği, sivilce izlerinin geçtiği görülür.
Cilt lekelerinin giderilmesi için Madecassol, Expigment krem ile karıştırılarak kullanılabilir.
Bunun için:
1 çay kaşığı Expigment ile 1 çay kaşığı Madecassol krem temiz bir kapta karıştırılır.
- Ardından tüm yüze sürülür.
- Bu karışımın güneşe maruz kalınmayan akşam saatlerinde yüze uygulanması önerilir. Aksi halde ciltte lekelenmelere yol açabilir. Bu bakım kürü sayesinde cilt tonu eşitlenir, güneş lekeleri hafifler.
Cilt bakımı için Madecassol ile Fito kremin karıştırılması da oldukça sık başvurulan bir yöntemdir.
Bunun için:
- Temiz bir kabın içinde eşit oranda Madecassol ile Fito krem karıştırılır.
- Akşamları temizlenmiş cilde ince bir tabaka halinde uygulanır.
- Bu karışımı yağlı ciltler haftada 1 kez, kuru ciltler ise haftada
2 veya 3 kez uygulayabilir.
- Bu kür sayesinde cilt onarılır, renk dengesizlikleri giderilir, lekeler hafifler.
Madecassol krem ile göz çevresindeki kırışıklıklar giderilebilir. Bu krem sayesinde vücuttaki kolajen üretimi artar, hücre yenilenmesi hızlanır. Böylece kaz ayağı gibi göz çevresindeki kırışıklıkların oluşması önlenebilir. Göz çevresine her akşam yatmadan önce düzenli olarak ince bir tabaka halinde dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulanması faydalı olacaktır.
Öte yandan:
- Madecassol krem sayesinde ölü deriden arınmış, yumuşak, nemli dudaklar elde edilebilir. Soğuktan çatlamış, yara olmuş dudağın üzerine ince bir tabaka olarak krem sürülür. Böylece yüzdeki en hassas deriye sahip olan dudak onarılır, pürüzsüzleşir.
- Cilt hücrelerini yenileyen Madecassol her gece yüze uygulanarak anti-aging krem olarak kullanılabilir. Bu şekilde pek çok kozmetik ürününden daha faydalı olduğu görülmüştür.
- Madecassol krem makat bölgesindeki kaşıntının giderilmesi ve çatlakların tedavi edilmesi için de doktorlar tarafından önerilir. Sorunlu bölgeye günde
1 veya 2 defa uygulanması yeterlidir.
- Hamilelikte veya aşırı kilo alıp verme yüzünden deride çatlaklar oluşur. Çatlakların oluşumu henüz yeniyken çatlaklar yani ciltteki yırtıklar açık pembe bir renkte olur. Bu aşamada her gün düzenli olarak çatlayan kısma Madecassol krem uygulanırsa büyük ölçüde çatlakların izi silinir.
- Göğüs büyütme ameliyatlarından sonra kötü bir görüntüye neden olan dikiş izlerinin silinmesi için pek çok doktor tarafından özellikle Madecassol krem tercih edilir. Dikiş izlerinin olduğu bölgeye dikiş yaraları kabuk bağladıktan sonra düzenli olarak uygulanması halinde izlerin silindiği görülecektir.
Madecassol Kremi Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
Dikkat edilmesi gerekenler:
- Krem kullanılmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.
- Kremin kullanım kılavuzu okunmalıdır ve içeriğindeki etken maddeler incelenmelidir.
- Kremin göz ile teması ve göz çevresine uygulanmasından kaçınılması gerekir. Yanlışlıkla göz ile temas etmesi halinde ilgili alan bol suyla temizlenmelidir.
- Kremin içeriğini oluşturan etken maddelere karşı bir alerjisi bulunanların kullanımına uygun değild.r
- Krem güneşten uzak bir alanda saklanmalıdır.
- Krem çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalıdır.
- Kremi tüm cilde uygulamaya başlamadan önce cildin bir kısmına sürüp beklemek gerekir. Uygulanan kısımda herhangi bir alerjik reaksiyon, kızarma meydana gelmemişse kremin kullanımına devam edilebilir.
- Kremin fazla miktarda kullanılması cilde zarar verir. Tahriş oluşmasına yol açar. Doktorun önerisine bağlı kalarak günde
1 veya 2 kez uygulanmasında fayda vardır.
Madecassol Krem İle İlgili Merak Edilenler
Madecassol krem lekeleri yok eder mi?:
- Madecassol leke giderici ve ciltteki hücreleri yenileyici bir kremdir.
Düzenli olarak kullanılırsa lekeleri gözle görülür bir şekilde hafiflettiği kanıtlanmıştır.
Madecassol krem ile cilt beyazlatma yapılabilir mi?:
- Madecassol cilt beyazlatma için oldukça etkili bir medikal kremdir. Hücre yenileme özelliği sayesinde cilt lekelerini giderirken cilt rengini de açar.
Cilt tonunun eşitlenmesini ve berraklaşmasını sağlar. Özellikle kararan dirsek derisine uygulandığında cilt rengini açmada oldukça yararlı olduğu görülmüştür.
Madecassol krem tüylenmeyi artırır mı?:
- Bitki özlerinden elde edilen bu krem cildi besler. Ciltteki kıl kökleri de bu beslenmeden etkilenerek kuvvetlenebilir.
Fazla miktarda olmasa da tüylenmeyi artırma etkisinden söz edilebilir.
Madecassol krem çatlak tedavisinde kullanılır mı?:
- Madecassol hücre yenileyici bir kremdir.
Derideki çatlakların üzerine Hametan, Bephantol ve Madecassol kremi karıştırıp uygulamak çatlakların hafifletilmesine yardımcı olur.Düzenli olarak bu karışım sürüldüğünde gözle görülür bir etki ortaya çıkar.
Madecassol yüzde kızarıklığa yol açar mı?:
- Kremi oluşturan etken maddelere karşı bir alerji söz konusu ise kızarıklık gibi yan etkiler gözlenebilir. Bunun için krem tüm yüze uygulanmadan önce cildin küçük bir kısmına sürülüp beklenmesi yerinde bir tedbir olur.
Madecassol krem ciltteki kararmalara iyi gelir mi?:
- Madecassol krem cilt lekelerini açmada oldukça etkilidir.
Ancak yine de genital bölge, koltuk altı kararmasını engelleyip cildi beyazlatmada kullanılamaz. Bu bölgelerdeki kararma daha güçlü olduğundan Madecassol'ün içeriği beyazlatmaya yeterli gelmeyecektir.
Madecassol kremin genital bölgeye sürülmesi uygun mu?:
Madecassol kremin genital bölgenin içine sürülmesi kesinlikle sakıncalıdır. Ancak bikini bölgesindeki istenmeyen tüylerden kurtulmak için yapılan jilet, ağda veya lazer epilasyon sonucunda oluşan kararma, yara izi ve lekelenmelerle mücadele etmek için kullanılabilir. İlgili bölgeye ince bir tabaka halinde kremi sürüp 1 saat boyunca bekletmek yeterlidir.
Madecassol kullanarak jilet izleri silinir mi?:
- Jilet izleri cilt dokusunda bozulmaya yol açar. Eskiden kalmış jilet izi üzerinde çok fazla bir etkisi olmamakla birlikte yeni oluşmuş jilet izi bu krem ile tedavi edilebilir. Düzenli olarak
en az 8, en fazla 12 hafta boyunca jilet izinin üzerine Madecassol kremin sürülmesiyle jilet izinin büyük ölçüde ortadan kalktığı görülebilir.
Gebeyken ve emzirme döneminde kullanımı uygun mudur?:
- Madecassol dahil diğer tüm merhemler hamile bir kadının cildine temas ettiğinde kana karışır. Bebeğe ise göbek bağı yoluyla iletilir. Hamilelikte olduğu gibi emzirme döneminde de anne sütü kanalıyla merhemin içeriği bebeğe iletilmiş olur. Kremin içeriğinin bitkisel olup kimyasal madde barındırmadığı biliniyor ancak gebelik esnasında kullanımı üzerinde yeterli bir araştırma yok. Bu nedenle hamilelik ve emzirme döneminde Madecassol kremin kullanımı için mutlaka bir doktora danışılmasında fayda vardır.
Madecassol krem çukurlaşmış sivilce izlerine etki eder mi?:
- Madecassol bağ dokularını yenileyen ve cildi onaran içeriğe sahip bir kremdir. Ancak yüzdeki çukurların giderilmesi daha derin bir hücre oluşumunu gerektirdiğinden sadece bu kremin kullanılması yeterli değildir. Çukurlaşmış sivilce izleri için daha farklı tıbbi ve kozmetik müdahalelere ihtiyaç duyulur.
Madecassol krem ne kadar süre içinde etkisini gösterir?:
- Madecassol çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Her durumda farklı sürelerde etkisini gösterse bile tam verimin alınabilmesi için
en az 8, en fazla ise 12 hafta boyunca düzenli bir uygulamaya ihtiyaç vardır.
Madecassol kremin muadili var mı?:
- Madecassol hücre yenileyici kremler arasında en uygun fiyatlı ve en çok tercih edilen kremler arasındadır. Madecassol krem muadili olarak
Regen-D 60 mg jel krem önerilebilir. Ayrıca Hametan da Madecassol gibi yanık, leke tedavisinde kullanılan hücre yenileyici bir kremdir.
Madecassol Kremi Nereden Alınır? Fiyatı Nedir?
Madecassol krem medikal içerikte bir ürün sayıldığından doktorun yazdığı reçeteyle eczanelerden satın alınabilir. Son kullanma tarihine dikkat ederek ve eczanede uygun saklama koşullarında muhafaza edildiğinden emin olunarak satın alınmalıdır.
40 gram ölçülü ambalajda satılan Madecassol kremin eczanelerdeki fiyatı 2018 itibarıyla 20,26 TL'dir. SGK tarafından kremin ücreti karşılanmadığından hasta tarafından ödenmesi gerekir.
Madecassol Kremi Kullananların Yorumları
- Madecassol sivilce lekelerinin giderilmesinde oldukça etkili bir krem. Ben sivilcelerimin üzerine gece yatmadan önce ince bir tabaka halinde uyguluyorum. Sabaha sivilcelerimin kızarıklığı azalmış ve sönmüş oluyor.
- Cildim çok ince yapılı ve hassas. Kılcal damarlarım görünecek kadar beyaz tenliyim. Bu yüzden ağdadan sonra cildim tahriş oluyor. Madecassol kremi ağdadan sonra tüm cildime uyguluyorum. Ağda yanığını geçiriyor.
- Elimdeki kesik yüzünden atılan dikişlerin izi Madecassol krem sayesinde soluklaştı. Dikiş izlerini tamamen geçirmedi ancak hafiflemesine yardımcı oldu.
- Vücudumda güneş lekeleri var. Yaz boyunca akşamları Madecassol sürüyorum. Güneş lekelerimi hafifletti.
- Lazer epilasyon yüzünden cildimde kızarıklık ve hafif ölçüde yanıklar oluşuyor. Hametan krem ile Madecassol kremi karıştırıp yanan bölgelerin üzerine sürüyorum. Kısa sürede yanıkların izi geçiyor.
- Kullanım kılavuzunda yer almıyor ancak ben uçukların üzerine de bu kremi sürdüm. Oldukça iyi geldi ve kısa sürede uçuklarımı tedavi etti.
- İnce bir tabaka olarak yüzüme sürdüğüm Madecassol hiç iyi gelmedi. Yüzümdeki sivilce lekelerinin geçmesi için kullanmıştım ancak yüzümde yeni sorunlara yol açtı. Kremi sürdüğüm bölgelerde küçük kızarıklıklar oluştu. Madecasol'ü yüzünüze sürmenizi tavsiye etmem.
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