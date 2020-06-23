Madecassol Kremin Kullanımı, Faydaları, Fiyatı ve Kullananların Yorumları

Doktorlar tarafından sıklıkla reçete edilen Madecassol, yanık tedavisinde cilt onarımı için en çok tercih edilen kremlerin başında gelir. Hem yara ve yanık izlerinin geçirilmesini hem de sivilcelerden kaynaklanan lekelerin giderilmesini sağlar. Hücre yenileyici özelliği sayesinde cilt bakımı amacıyla da kullanılır. Kimyasal madde içermemesi cilt tedavisinde tercih edilmesi için önemli bir sebeptir.

Madecassol Krem Nedir?

Madecassol krem:

Gotu kola bitkisi ile Centella Asiatica olarak adlandırılan ve kreme hoş kokusunu veren bitkiden elde edilir.

Bu bitkilerin etken maddeleri kıkırdak dokunun onarılmasını destekler ve kan damarlarının genişlemesini sağlar. Bu şekilde ciltteki hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırır.

Ciltte bulunan her türlü yara, yanık izi, sivilce izleri , cilt lekeleri ile hamilelik veya aşırı kilo alıp vermekten kaynaklanan çatlakların giderilmesinde kullanılır.

, cilt lekeleri ile hamilelik veya aşırı kilo alıp vermekten kaynaklanan çatlakların giderilmesinde kullanılır. Hücre yenileyici ve yaraları iyileştiricidir.

Cildin onarılmasına yardımcı olur, ciltteki tahrişi hafifletir. Bu nedenlerle lazerli epilasyon ve cilt bakım işlemleri sonrasında sıklıkla kullanılan bir kremdir.

Her 1 gramlık kremin içeriğinde

10 mg kadar Centella Asiatica bitkisi bulunur. Bu bitki kreme cildi yenileme ve canlandırma etkisini kazandırır.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra neredeyse açık yaraya sürüldüğünde yarayı sulandırması haricinde hiçbir ciddi boyutlu yan etkisinin olmaması sebebiyle piyasada en çok tercih edilen yara ve yanık kremlerinin başında gelir.

Hamile kadınlar ve emziren annelerin de doktor kontrolünde Madecassol kremi kullanmasında bir sakınca olduğuna dair sonucu kanıtlanmış bir araştırma yoktur.

40 gramlık ölçüye sahip ambalajla piyasaya sürülmüştür. Bitkisel içerikli, kimyasal barındırmayan pomad özelliğinde, kozmetik değil tıbbi bir krem olması nedeniyle doktor tarafından reçete edilmesi gerekir. Bu sebeple Madecassol krem reçetesiz satılır mı sorusunun yanıtı reçete olmadan bu kremin temin edilemeyeceği yönünde olacaktır.