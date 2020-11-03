Maden suyu cilt için nasıl kullanılır?

Cildime iyi bakarım, ışıltılı görünmesine önem veririm diyenler bu yazımızda inanılmaz kürler öğrenecek. Maden suyu cilt için oldukça yararlı minerallerden birisidir. Maden suyu içerik olarak doğal bir yapıya sahip olduğu için cildinize daima dost olur. Bu yazımızda maden suyu yüze faydası hakkında detaylar öğreneceksiniz. Maden suyunun cilde uygulanışı gibi konulara cevap bulacaksınız...

Maden Suyu Nedir?

Yağmur ve kar sularının yer altında çeşitli mineral ve gazlarla karışarak kayaçlarda toplanması sonucu oluşan maden suyu, içinde çözünmüş mineraller ve tuzlar içeren doğal bir su çeşididir. Yeryüzü katmanlarının derinliklerinde biriken sular, magmadan kaynaklanan karbondioksit gazının ürettiği basınç sayesinde yeniden yeryüzüne ulaşır ve böylelikle erişilebilir hale gelir. Maden suyu cilde faydaları kapsamında bakıldığında inanılmaz doğaldır. Herhangi bir kimyasal içermez. Bundan ötürü maden suyu cilt bakımında her zaman tercih edilir.

Maden suyunun faydaları nelerdir?

İçeriğindeki kalsiyum ve florür, kemik ve diş sağlığını destekler. Kalsiyum aynı zamanda sinir sisteminde uyarıların iletilmesini güçlendirir ve kanın pıhtılaşma özelliğini de arttırır.

Maden suyunda bulunan magnezyum, kalp sağlığını destekler. Kas ağrılarının giderilmesinde ve krampların önlenmesinde yardımcı olur.

Sodyum, bikarbonat, klorür içeriğiyle bedendeki su, elektrolit ve asit-baz dengesini destekler, sindirim sistemi için de faydalıdır.

Sülfat içeriği ile safra kesesi ve kalın bağırsak fonksiyonlarını destekler.

Maden suyu, böbreklerde ve idrar yollarında taş oluşumunu engellemeye yardımcıdır.

Bağırsakları, sindirimi ve boşaltımı desteklediği için kabızlık, gaz, şişkinlik gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur, mide asidini dengeler.

Vücuttaki enfeksiyonun azaltılmasında yardımcıdır.

Maden Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Maden suyunun içindeki silis, hücreleri güçlendirir ve kırışıklık oluşumunu azaltır. Maden suyunun faydaları cilde nasıl etki eder diye soruyorsanız işte cevaplar;