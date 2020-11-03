KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Maden suyu cilt için nasıl kullanılır?

Maden suyu cilt için nasıl kullanılır?

Perihan Gövel Perihan Gövel
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cildine iyi bakanlardansanız; maden suyunun sizde yaratacağı güzellikten mahrum kalmayın. Maden suyu cilde nasıl kullanılır sorusunun cevabına yazımızı okuyarak hemen ulaşın. Hem ferah hissedin hem de etrafınızdaki insanlara ışık saçın. Cildimin parlak gözükmesini istiyorum diyorsanız; işte şimdi çözüm zamanı!

Maden suyu cilt için nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • Maden Suyu Nedir?
  • Maden suyunun faydaları nelerdir?
  • Maden Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?
  • Maden Suyundan Tonik Nasıl Yapılır?
  • Maden Suyu Zayıflatır mı?
  • Maden Suyunun Zararları Var mıdır?
  • Maden Suyu İçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
  • Mineralli Maden Suyunun Avantajları
  • Elma Sirkesi ve Maden Suyu ile Harika Formül

Cildime iyi bakarım, ışıltılı görünmesine önem veririm diyenler bu yazımızda inanılmaz kürler öğrenecek. Maden suyu cilt için oldukça yararlı minerallerden birisidir. Maden suyu içerik olarak doğal bir yapıya sahip olduğu için cildinize daima dost olur. Bu yazımızda maden suyu yüze faydası hakkında detaylar öğreneceksiniz. Maden suyunun cilde uygulanışı gibi konulara cevap bulacaksınız...

Maden Suyu Nedir?

Yağmur ve kar sularının yer altında çeşitli mineral ve gazlarla karışarak kayaçlarda toplanması sonucu oluşan maden suyu, içinde çözünmüş mineraller ve tuzlar içeren doğal bir su çeşididir. Yeryüzü katmanlarının derinliklerinde biriken sular, magmadan kaynaklanan karbondioksit gazının ürettiği basınç sayesinde yeniden yeryüzüne ulaşır ve böylelikle erişilebilir hale gelir. Maden suyu cilde faydaları kapsamında bakıldığında inanılmaz doğaldır. Herhangi bir kimyasal içermez. Bundan ötürü maden suyu cilt bakımında her zaman tercih edilir.

Maden suyunun faydaları nelerdir?

  • İçeriğindeki kalsiyum ve florür, kemik ve diş sağlığını destekler. Kalsiyum aynı zamanda sinir sisteminde uyarıların iletilmesini güçlendirir ve kanın pıhtılaşma özelliğini de arttırır.
  • Maden suyunda bulunan magnezyum, kalp sağlığını destekler. Kas ağrılarının giderilmesinde ve krampların önlenmesinde yardımcı olur.
  • Sodyum, bikarbonat, klorür içeriğiyle bedendeki su, elektrolit ve asit-baz dengesini destekler, sindirim sistemi için de faydalıdır.
  • Sülfat içeriği ile safra kesesi ve kalın bağırsak fonksiyonlarını destekler.
  • Maden suyu, böbreklerde ve idrar yollarında taş oluşumunu engellemeye yardımcıdır.
  • Bağırsakları, sindirimi ve boşaltımı desteklediği için kabızlık, gaz, şişkinlik gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur, mide asidini dengeler.
  • Vücuttaki enfeksiyonun azaltılmasında yardımcıdır.

Maden Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?

Maden suyunun içindeki silis, hücreleri güçlendirir ve kırışıklık oluşumunu azaltır. Maden suyunun faydaları cilde nasıl etki eder diye soruyorsanız işte cevaplar;

• Cildin toz, kir ve yağdan arınmasını sağlar.
• Ciltte rahatlama ve ferahlık etkisi yaratır.
• Gözenekleri sıkılaştırır ve cildi güzelleştirir, cilt lekelerini giderir.
• Cildi derinlemesine temizler.
• Ciltteki nem dengesini düzenler.
• Cildi pürüzsüzleştirir.
• Kırışık oluşumunu yavaşlatır.
• Mimik çizgilerinin belirginliğini azaltır.

Maden Suyundan Tonik Nasıl Yapılır?

Bir kabın içerisinde 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 su bardağı maden suyunu karıştırın. Bir bez yardımıyla akne ve sivilcelerinizin üzerine uygulayın, 20 dakika sonra ılık suyla durulayın. Bu karışım, sivilce ve aknelerinizden kurtulmanızı sağlayacaktır.

Maden Suyu Zayıflatır mı?

Maden suyu enerji verir ve vücudu toksinlerden arındırır. Zayıflayabilmek için vücudun doğru mineralleri alması gerekir. Düzenli maden suyu içmek idrara çıkma sıklığını da artırır. Vücudun yağlardaki fazlalıklardan arınmasına yardım eder.

Günde iki bardak maden suyu içmek zayıflamaya yardımcı olur. Maden suyunun vücuttaki su dengesine de yararı vardır. Zayıflamak için de vücudun çok su alması gerekir. Maden suyu bu eksikliği tamamlar.

Maden Suyunun Zararları Var mıdır?

Maden suyu tüketiminin fazla olması bazı sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu sorunlardan bir tanesini hipotermi olarak adlandırabiliriz. Bu duruma pek rastlanmaz. Günde bir litre maden suyu normal tüketim standardını karşılar. Fazla maden suyu içmek böbreklere zarar verebilir. Mide rahatsızlığı olanların da maden suyunu dikkatli tüketmesi gerekir. Maden suyu cilde zararları kapsamında baktığımızda ise; cildi daima parlak tutmasının yanı sıra bir de besler. Maden suyunun cilde uygulanışı bu noktada çok önemlidir. Doğru yöntemlerle uygulandığında hiçbir sıkıntı çıkarmaz.

Maden Suyu İçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Maden suyunun vücut için yararlı olmasının yanı sıra içerken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. İşte bunlardan bazıları;

  • Maden suyunu tüketmeden önce içeriğine bakmalısınız.
  • Sodyum oranı fazla olan maden sularını tercih etmelisiniz.
  • Maden suyunun içindeki mineral oranlarına dikkat etmeniz gerekir.
  • Florür gibi minerallerin çok fazla olmamasına özen göstermelisiniz.

Mineralli Maden Suyunun Avantajları

  • Sağlıklı yaşam desteği ve sağlıklı koruma
  • Mineral eksikliğini giderme, mineral gereksinimini karşılama
  • Bazı hastalıkların doğrudan veya destekleyici tedavisi
  • Bazı rahatsızlıkların giderilmesi ve önlenmesi
  • Maden Suyu İçeriğindeki Mineraller ve Sağlık Açısından Önemleri
  • Kalsiyum: Kemik ve diş sağlığı, kan pıhtılaşması, sinir uyarılarının iletimi
  • Magnezyum: Kalp sağlığı, kas ve sinir sağlığı ve enerji üretimi
  • Sodyum: Su-elektrolit dengesi, sindirim, asit-baz dengesi, uyarı iletimi
  • Potasyum: Hücre metabolizması, su dengesi
  • Florür: Diş ve kemik sağlığı
  • İyodür: Tiroid bezi fonksiyonları
  • Klorür: Su-elektrolit dengesi, sindirim
  • Bikarbonat: Sindirim, asit-baz dengesi
  • Sülfat: Sindirim safra kesesi ve fonksiyonların uyarılması

Elma Sirkesi ve Maden Suyu ile Harika Formül

Elma sirkesi maden suyu cilt lekeleri olanların derdine derman olacak bir karışımdır. Cilt lekelerinden şikayetçi iseniz; bu karışımla cildinize gerektiği bakımı yapabilirsiniz.

Maden suyu cilt lekelerini giderir mi derseniz; içeriğindeki doğal mineraller sayesinde cildinizi kendine getirebileceğini ve lekeleri yok edebileceğini söylemek yanlış olmaz.

Elma sirkesi ile maden suyu, cildi daha sıkı bir yapıya kavuşturur. Bu noktada cildinizin nasıl bir yapıya sahip olduğunu iyi kavramalısınız. Elma sirkesi ciltte hassasiyet ve kızarıklık yapabilir. Eğer cildiniz hassas ise kullanmadan önce küçük bir bölgede denemelisiniz ve cildinizin tepkisine göre karar vermelisiniz. Elma sirkesi ile maden suyu karışımı ile daha canlı ve sivilcesiz bir cilt elde edebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
25 Ekim 2020 Pazar günlük burç yorumları!25 Ekim 2020 Pazar günlük burç yorumları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Bugün burcunuz ne söylüyor?
Bugün burcunuz ne söylüyor?
Çamaşır yıkarken bir daha o malzemeyi kullanmayın! Zararını öğrenince...
Çamaşır yıkarken bir daha o malzemeyi kullanmayın! Zararını öğrenince...
Yağ lekesini de yok ediyor, gümüşleri de beyazlatıyor
Yağ lekesini de yok ediyor, gümüşleri de beyazlatıyor
Tampon kullanımı sağlıklı mıdır?
Tampon kullanımı sağlıklı mıdır?
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Siz de şaşıracaksınız! Saçları hızlıca uzatıyor
Siz de şaşıracaksınız! Saçları hızlıca uzatıyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
Ünlülerin cilt bakım sırrı ortaya çıktı! Bu görüntüden kurtulmak için...
Ünlülerin cilt bakım sırrı ortaya çıktı! Bu görüntüden kurtulmak için...
Kimin giyeceği merak konusu! Sadece kadınlar değil...
Kimin giyeceği merak konusu! Sadece kadınlar değil...
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlüler kullanıyor! Selülit gidermek için elma sirkesi ve...
Ünlüler kullanıyor! Selülit gidermek için elma sirkesi ve...
Sönük ve cansız saçlara 5 dakikada çözüm! Sadece bu ipucu sayesinde...
Sönük ve cansız saçlara 5 dakikada çözüm! Sadece bu ipucu sayesinde...
Dermatologlar paylaştı: Sakın yapmayın yarardan çok zarar veriyor!
En kötü cilt bakım önerisi! Yüzünüzü aşırı temizlemek...
Botoks etkisi yaratarak 5 yaş gençleştiriyor! Bal, zeytinyağı...
Botoks etkisi yaratarak 5 yaş gençleştiriyor! Bal, zeytinyağı...
Bu yöntem kirpikleri 1 ayda upuzun yapıyor! Sadece 7 adımda...
Bu yöntem kirpikleri 1 ayda upuzun yapıyor! Sadece 7 adımda...
Koyu halkaları ortadan kaldırmanın 6 ucuz yolu! Yoğurt ve gül suyu tarifi...
Koyu halkaları ortadan kaldırmanın 6 ucuz yolu! Yoğurt ve gül suyu tarifi...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.