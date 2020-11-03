Maden suyu cilt için nasıl kullanılır?

Cildime iyi bakarım, ışıltılı görünmesine önem veririm diyenler bu yazımızda inanılmaz kürler öğrenecek. Maden suyu cilt için oldukça yararlı minerallerden birisidir. Maden suyu içerik olarak doğal bir yapıya sahip olduğu için cildinize daima dost olur. Bu yazımızda maden suyu yüze faydası hakkında detaylar öğreneceksiniz. Maden suyunun cilde uygulanışı gibi konulara cevap bulacaksınız...
Yağmur ve kar sularının yer altında çeşitli mineral ve gazlarla karışarak kayaçlarda toplanması sonucu oluşan maden suyu, içinde çözünmüş mineraller ve tuzlar içeren doğal bir su çeşididir. Yeryüzü katmanlarının derinliklerinde biriken sular, magmadan kaynaklanan karbondioksit gazının ürettiği basınç sayesinde yeniden yeryüzüne ulaşır ve böylelikle erişilebilir hale gelir. Maden suyu cilde faydaları kapsamında bakıldığında inanılmaz doğaldır. Herhangi bir kimyasal içermez. Bundan ötürü maden suyu cilt bakımında her zaman tercih edilir.
Maden suyunun içindeki silis, hücreleri güçlendirir ve kırışıklık oluşumunu azaltır. Maden suyunun faydaları cilde nasıl etki eder diye soruyorsanız işte cevaplar;
• Cildin toz, kir ve yağdan arınmasını sağlar.
• Ciltte rahatlama ve ferahlık etkisi yaratır.
• Gözenekleri sıkılaştırır ve cildi güzelleştirir, cilt lekelerini giderir.
• Cildi derinlemesine temizler.
• Ciltteki nem dengesini düzenler.
• Cildi pürüzsüzleştirir.
• Kırışık oluşumunu yavaşlatır.
• Mimik çizgilerinin belirginliğini azaltır.
Bir kabın içerisinde 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 su bardağı maden suyunu karıştırın. Bir bez yardımıyla akne ve sivilcelerinizin üzerine uygulayın, 20 dakika sonra ılık suyla durulayın. Bu karışım, sivilce ve aknelerinizden kurtulmanızı sağlayacaktır.
Maden suyu enerji verir ve vücudu toksinlerden arındırır. Zayıflayabilmek için vücudun doğru mineralleri alması gerekir. Düzenli maden suyu içmek idrara çıkma sıklığını da artırır. Vücudun yağlardaki fazlalıklardan arınmasına yardım eder.
Günde iki bardak maden suyu içmek zayıflamaya yardımcı olur. Maden suyunun vücuttaki su dengesine de yararı vardır. Zayıflamak için de vücudun çok su alması gerekir. Maden suyu bu eksikliği tamamlar.
Maden suyu tüketiminin fazla olması bazı sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu sorunlardan bir tanesini hipotermi olarak adlandırabiliriz. Bu duruma pek rastlanmaz. Günde bir litre maden suyu normal tüketim standardını karşılar. Fazla maden suyu içmek böbreklere zarar verebilir. Mide rahatsızlığı olanların da maden suyunu dikkatli tüketmesi gerekir. Maden suyu cilde zararları kapsamında baktığımızda ise; cildi daima parlak tutmasının yanı sıra bir de besler. Maden suyunun cilde uygulanışı bu noktada çok önemlidir. Doğru yöntemlerle uygulandığında hiçbir sıkıntı çıkarmaz.
Maden suyunun vücut için yararlı olmasının yanı sıra içerken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. İşte bunlardan bazıları;
Elma sirkesi maden suyu cilt lekeleri olanların derdine derman olacak bir karışımdır. Cilt lekelerinden şikayetçi iseniz; bu karışımla cildinize gerektiği bakımı yapabilirsiniz.
Maden suyu cilt lekelerini giderir mi derseniz; içeriğindeki doğal mineraller sayesinde cildinizi kendine getirebileceğini ve lekeleri yok edebileceğini söylemek yanlış olmaz.
Elma sirkesi ile maden suyu, cildi daha sıkı bir yapıya kavuşturur. Bu noktada cildinizin nasıl bir yapıya sahip olduğunu iyi kavramalısınız. Elma sirkesi ciltte hassasiyet ve kızarıklık yapabilir. Eğer cildiniz hassas ise kullanmadan önce küçük bir bölgede denemelisiniz ve cildinizin tepkisine göre karar vermelisiniz. Elma sirkesi ile maden suyu karışımı ile daha canlı ve sivilcesiz bir cilt elde edebilirsiniz.
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