Maden suyu ile pürüzsüz cilde kavuşmak çok kolay

Cilt güzelliği için öncelikle cilt temizlemeyi rutin haline getirmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, sağlıklı beslenmek gerekiyor. Birçok etken cilt soruna neden olabiliyor. Bu sorunların çoğundan düzenli bakım ve evde yapacağınız maskeler ile kurtulmak mümkün. Genişleyen gözenek görünümünü azaltmak sağlıklı duran parlak bir cilde sahip olmak için evde kolayca hazırlayabileceğiniz maden suyu maskesini deneyebilirsiniz. Ayrıca maden suyunu cilt toniği olarak da kullanabilirsiniz.

MADEN SUYU MASKESİ

İki yemek kaşığı kil, bir yemek kaşığı badem yağı ve maden suyunu karıştırıp temiz cildinize uygulayın. Bu karışımı yüzünüzde 20 dakika beklettikten sonra yıkayın. Maskeyi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici kullanın.

MADEN SUYU VE LİMON

Bir adet dörde bölünmüş limonu ve bir şişe maden suyunu 6 dakika kaynatıp çay gibi demleyin. İçine bir çay kaşığı biberiye yağı ekleyin. Karşımı blendırdan geçirin. Hazırladığınız karışımı cildinize uygulayın.



