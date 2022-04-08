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Maden suyu ile pürüzsüz cilde kavuşmak çok kolay

08.04.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes cildinin daha sağlıklı ve pürüzsüz görünmesini istiyor. Bu sebeple bir sürü maske deneniyor. Bu maskeler bazen cildin güzelleşmesini isterken cilde daha fazla zarar verebiliyor. Fakat evde kolayca yapabileceğiniz maden suyu maskesi ile pürüzsüz cilde ulaşmanız çok kolay!

Maden suyu ile pürüzsüz cilde kavuşmak çok kolay

Cilt güzelliği için öncelikle cilt temizlemeyi rutin haline getirmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, sağlıklı beslenmek gerekiyor. Birçok etken cilt soruna neden olabiliyor. Bu sorunların çoğundan düzenli bakım ve evde yapacağınız maskeler ile kurtulmak mümkün. Genişleyen gözenek görünümünü azaltmak sağlıklı duran parlak bir cilde sahip olmak için evde kolayca hazırlayabileceğiniz maden suyu maskesini deneyebilirsiniz. Ayrıca maden suyunu cilt toniği olarak da kullanabilirsiniz.

MADEN SUYU MASKESİ

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İki yemek kaşığı kil, bir yemek kaşığı badem yağı ve maden suyunu karıştırıp temiz cildinize uygulayın. Bu karışımı yüzünüzde 20 dakika beklettikten sonra yıkayın. Maskeyi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici kullanın.

MADEN SUYU VE LİMON

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Bir adet dörde bölünmüş limonu ve bir şişe maden suyunu 6 dakika kaynatıp çay gibi demleyin. İçine bir çay kaşığı biberiye yağı ekleyin. Karşımı blendırdan geçirin. Hazırladığınız karışımı cildinize uygulayın.


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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